Жестокое обращение с животным: в столице задержан мужчина, истязавший кошку

·64·Общество
Жестокое обращение с животным: в столице задержан мужчина, истязавший кошку

Сотрудники ГУВД города Ташкента провели оперативное расследование по факту очередного случая жестокого обращения с животным, видеозапись которого распространилась в социальных сетях и вызвала резкое возмущение и гнев общественности. Правоохранительные органы незамедлительно отреагировали на видео, на котором запечатлен человек, жестоко истязающий кошку у входа в здание.

В результате проведенных мероприятий личность гражданина, проявившего жестокость по отношению к животному, была установлена, и он был доставлен в территориальный отдел внутренних дел.

Подробности инцидента и оправдание правонарушителя

В ходе допроса гражданин объяснил причину своего поступка, приведя поразительный довод:

  • Видео для социальных сетей: В своих показаниях мужчина заявил, что планировал записать очередное короткое видео (сторис) для своей страницы в Instagram;

  • «Фактор» помехи: По его утверждению, непрерывное мяуканье кошки мешало ему и вызвало раздражение;

  • Жестокие действия: После этого гражданин, не сумев сдержать гнев, применил силу к беззащитному существу, причинив ему тяжкие страдания.

Реакция ОВД и законная ответственность

Сотрудники правоохранительных органов провели с гражданином официальную профилактическую беседу:

  • Установление личности: Личность правонарушителя была полностью установлена, у него взято подробное объяснительное письмо по данному факту;

  • Принятие законных мер: Как сообщили представители органов внутренних дел, в отношении данного лица будут применены соответствующие меры законного наказания на основании статей Кодекса об административной ответственности, касающихся жестокого обращения с животными.

Подобные инциденты в очередной раз показывают, что погоня за лайками и подписчиками в социальных сетях не может служить оправданием для утраты человечности, сострадания и милосердия, и что перед законом любое проявление насилия не останется безнаказанным.

ГУВД города ТашкентаЖестокое обращение с животнымиАдминистративная ответственность
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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