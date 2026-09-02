Огромная возможность для студенток: хокимияты оплатят контракт

В Узбекистане двери к высшему образованию открываются еще шире для студенток, воспитывающихся в малообеспеченных и нуждающихся в социальной защите семьях. В соответствии со специальным постановлением Президента, ежегодно за счет бюджетов местных хокимиятов полностью покрываются годовые расходы на оплату контракта сотен талантливых и нуждающихся студенток из каждого региона. Итак, кто может претендовать на эту льготную финансовую программу, как распределяются квоты по курсам и какие важные ограничения существуют в программе?

Ниже мы подробно проанализируем механизм покрытия контрактов местными хокимиятами, точные критерии для соискательниц и основные детали процесса.

1. Квота в разрез регионов: 150 мест в год на каждую область

Постановление Президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы поддержки женщин, обеспечения их активного участия в жизни общества» предоставило огромные льготы женщинам, желающим получить высшее образование.

Согласно механизму, определенному в документе, расходы на контракт покрываются непосредственно за счет средств бюджетов местных хокимиятов. В рамках данной системы социальной поддержки:

Общая годовая квота: Сумма контракта полностью оплачивается государством в общей сложности для 150 студенток из каждого региона, города Ташкента и Республики Каракалпакстан.

Для студентов 1-го курса: Из общего числа мест 40 выделяются студенткам 1-го курса, только что испытавшим радость студенчества.

Для студентов старших курсов: Основная часть оставшихся квот — более 100 мест — направляется на студенткам, успешно обучающимся на втором и последующих курсах.

Такое распределение гарантирует успешное завершение учебы не только для вновь принятой молодежи, но и для студенток старших курсов, сталкивающихся с трудностями при оплате контракта.

2. За кого оплатят контракт? Категория получателей льгот

Для того чтобы эта финансовая помощь за счет местных хокимиятов была адресной и справедливой, определены четкие социальные категории. На эту возможность могут претендовать студентки, соответствующие следующим критериям:

Дети из малообеспеченных семей: Девочки из семей, официально включенных в информационную систему «Единый реестр социальной защиты»; Лица, лишенные родительской опеки: Круглые сироты или студентки, оставшиеся без попечения родителей по тем или иным причинам; Семьи, потерявшие кормильца: Девочки, воспитывающиеся в семьях, где кормилец ушел из жизни или имеет инвалидность; Дети одиноких матерей: Студентки женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей в одиночку.

Данные критерии нацелены на то, чтобы стать государственной опорой для талантливых девочек, оказавшихся в самых тяжелых социальных условиях и стремящихся к знаниям.

3. Обратите внимание: В каких случаях сумма контракта не покрывается?

В системе оплаты контракта со стороны хокимията существуют строго определенные запреты и ограничения. В следующих случаях студентки не смогут воспользоваться данной льготой:

Вторая специальность: Если студентка обучается по второму высшему образованию (второй специальности), ее плата за контракт не покрывается. Программа действует только для тех, кто получает первое высшее образование.

Частные и негосударственные ВУЗы: Данная финансовая льгота не распространяется на студентов частных (негосударственных) высших учебных заведений в Узбекистане.

Зарубежные вузы: Оплата женщин, обучающихся на контрактной основе в филиалах зарубежных вузов, действующих в нашей стране, также не оплачивается в данном порядке.

Льгота действует исключительно в отношении студентов, обучающихся по направлениям бакалавриата и магистратуры государственных высших учебных заведений Республики Узбекистан.

4. Подача документов и значение процесса

Претендентки должны обратиться в хокимият региона (района или города), где они состоят на постоянном учете, а также в отдел семьи и женщин. Поданные заявления рассматриваются специально созданными региональными комиссиями и утверждаются в соответствии с критериями приоритетности.

Оплата перечисляется напрямую местным хокимиятом на расчетный счет соответствующего государственного высшего учебного заведения. Это позволяет студенткам избавиться от беспокойства по поводу оплаты контракта и полностью сосредоточиться на получении знаний и повышении профессионального мастерства.

Заключение и общественное мнение

Покрытие суммы контракта 150 нуждающихся студенток из каждого региона за счет государственного бюджета — это огромный шаг на пути стимулирования образования женщин в стране, обеспечения их достойного места в обществе и экономической свободы.

По вашему мнению, достаточна ли квота в 150 мест, выделенная для каждого региона, или эту цифру необходимо еще больше увеличить? Считаете ли вы, что такие льготы также должны предоставляться нуждающимся девушкам, обучающимся в частных и зарубежных вузах? Оставляйте свои мысли и комментарии в комментариях и делитесь этой важной новостью со студентками!