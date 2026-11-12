В Ташкенте дети подожгли хвост бездомной кошке

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В Ташкенте дети подожгли хвост бездомной кошке

В Юнусабадском районе города Ташкента двое детей проявили жестокое обращение по отношению к бездомной кошке. Они заманили животное в подъезд многоэтажного дома с помощью миски с едой и подожгли ему хвост. Инцидент произошел 11 ноября в доме №7 на 19-м квартале.

Испуганная кошка пыталась убежать, но дети продолжали преследовать её. На данный момент информации о местонахождении и состоянии животного нет.

Местные жители сообщают, что дети также подожгли миску с кормом. Кроме того, они пытались поджечь электрические провода в подъезде.

Когда жители попытались обратиться к участковому инспектору, им сообщили, что он находится на больничном. Также было заявлено, что другого сотрудника для принятия заявления нет.

В настоящее время местные жители ищут пострадавшую кошку. Они просят правоохранительные органы расследовать инцидент, а также дать правовую оценку действиям несовершеннолетних.

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