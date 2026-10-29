В Сурхандарье вынесен приговор матери, выбросившей новорожденного в туалет

·69·Общество
В Сурхандарье вынесен приговор матери, выбросившей новорожденного в туалет

В Сурхандарьинской области вынесен приговор женщине, которая выбросила своего новорожденного ребенка в туалет. Она была признана виновной по статье 99 Уголовного кодекса и приговорена к трем годам ограничения свободы. Об этом сообщает QALAMPIR.UZ со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам суда, Д.Э. 1993 года рождения в ноябре 2024 года вступила в шариатский брак с жителем Шурчинского района А.У. В апреле 2025 года у них родилась дочь. В сентябре того же года женщина снова забеременела.

8 июня 2026 года Д.Э. приехала из своего дома в Шурчинском районе к родителям, проживающим в Кумкурганском районе. Спустя два дня, около 05:00 утра, она родила девочку в туалете во дворе дома и выбросила младенца внутрь.

В суде женщина заявила, что думала, будто ребенок родился мертвым. Однако заключение судебно-медицинской экспертизы показало, что смерть наступила в результате механической асфиксии, вызванной закупоркой дыхательных путей фекалиями.

На судебном заседании Д.Э. признала свою вину и выразила раскаяние в содеянном. Она просила смягчить наказание, учитывая наличие у нее ребенка на иждивении и беременность. Отец ребенка также заявил, что не имеет претензий к женщине, и просил суд проявить снисхождение.

Суд признал признание вины, раскаяние, отсутствие судимости, наличие несовершеннолетнего ребенка и беременность смягчающими обстоятельствами. Преступление было признано совершенным из корыстных и низменных побуждений, что было отмечено как отягчающее обстоятельство.

Согласно приговору суда, Д.Э. приговорена к трем годам ограничения свободы. Ей запрещено менять место жительства без согласия контролирующего органа, выезжать за пределы Сурхандарьинской области, а также посещать кафе, бары, рестораны и массовые мероприятия.

СурхандарьяШурчинский районКумкурганский районСтатья 99 Уголовного кодекса
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Ученица 11-го класса из Сурхандарьи одновременно получила приглашения от 7 университетов СШАУченица 11-го класса из Сурхандарьи одновременно получила приглашения от 7 университетов США21 октября 14:43В Узбекистане выставили на продажу iPhone 16 Pro Max, упавший в туалетВ Узбекистане выставили на продажу iPhone 16 Pro Max, упавший в туалет27 октября 14:37Вынесен приговор родителям, договорившимся продать собственного ребенка в обмен на покупку дома и машиныВынесен приговор родителям, договорившимся продать собственного ребенка в обмен на покупку дома и машины15 сентября 22:00В Сурхандарье студентку, пытавшуюся продать своего новорожденного ребенка, приговорили к 6 годам лишения свободыВ Сурхандарье студентку, пытавшуюся продать своего новорожденного ребенка, приговорили к 6 годам лишения свободы21 сентября 15:57Родители, пытавшиеся продать своего младенца из-за долгов, получили тюремные срокиРодители, пытавшиеся продать своего младенца из-за долгов, получили тюремные сроки20 июля 15:51В Навоийской области оглашен приговор матери, обжегшей двухлетнюю дочь о печьВ Навоийской области оглашен приговор матери, обжегшей двухлетнюю дочь о печь18 сентября 12:42
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Ученица 11-го класса из Сурхандарьи одновременно получила приглашения от 7 университетов США
Ученица 11-го класса из Сурхандарьи одновременно получила приглашения от 7 университетов США
Почему змеи приходят во двор и что их привлекает?
Почему змеи приходят во двор и что их привлекает?
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
Искренний диалог президента и телеведущего: «Ты никого не заставляешь спать, почему сидишь молча?»
Искренний диалог президента и телеведущего: «Ты никого не заставляешь спать, почему сидишь молча?»
У матери, забившей до смерти 3-летнюю девочку, забрали другого ребенка
У матери, забившей до смерти 3-летнюю девочку, забрали другого ребенка
В Хорезме нашли 15-летнюю девушку, объявленную в розыск
В Хорезме нашли 15-летнюю девушку, объявленную в розыск