В Сурхандарье вынесен приговор матери, выбросившей новорожденного в туалет

В Сурхандарьинской области вынесен приговор женщине, которая выбросила своего новорожденного ребенка в туалет. Она была признана виновной по статье 99 Уголовного кодекса и приговорена к трем годам ограничения свободы. Об этом сообщает QALAMPIR.UZ со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам суда, Д.Э. 1993 года рождения в ноябре 2024 года вступила в шариатский брак с жителем Шурчинского района А.У. В апреле 2025 года у них родилась дочь. В сентябре того же года женщина снова забеременела.

8 июня 2026 года Д.Э. приехала из своего дома в Шурчинском районе к родителям, проживающим в Кумкурганском районе. Спустя два дня, около 05:00 утра, она родила девочку в туалете во дворе дома и выбросила младенца внутрь.

В суде женщина заявила, что думала, будто ребенок родился мертвым. Однако заключение судебно-медицинской экспертизы показало, что смерть наступила в результате механической асфиксии, вызванной закупоркой дыхательных путей фекалиями.

На судебном заседании Д.Э. признала свою вину и выразила раскаяние в содеянном. Она просила смягчить наказание, учитывая наличие у нее ребенка на иждивении и беременность. Отец ребенка также заявил, что не имеет претензий к женщине, и просил суд проявить снисхождение.

Суд признал признание вины, раскаяние, отсутствие судимости, наличие несовершеннолетнего ребенка и беременность смягчающими обстоятельствами. Преступление было признано совершенным из корыстных и низменных побуждений, что было отмечено как отягчающее обстоятельство.

Согласно приговору суда, Д.Э. приговорена к трем годам ограничения свободы. Ей запрещено менять место жительства без согласия контролирующего органа, выезжать за пределы Сурхандарьинской области, а также посещать кафе, бары, рестораны и массовые мероприятия.