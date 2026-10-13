Tragicheskoe DTP v Termeze: Cobalt, upravlyaemyy uchenikom 10-go klassa, rassekelsya popolam
V Termezskom rayone Surxandaryinskoy oblasti proizoshlo tyajeloe dorojno-transportnoe proisshestvie s uchastiem avtomobilya, kotorim upravlyal nesovershennoletniy podrostok. V rezultate avarii pogib odin shkolnik, a voditel byl dostavlen v bolnicu v tyajelom sostoyanii.
Soglasno informacii, incident proizoshel 9 oktyabrya. Uchenik 10-go klassa 2010 goda rojdeniya, ne imeya voditelskogo udostovereniya, na vysokoy skorosti upravlyal avtomobilem Cobalt, prinadlejashej ego materi. Poteryav upravlenie, avtomobil vrezalsya v stolb osvesheniya. Stolknovenie bylo nastolko silnym, chto mashina rasseklas popolam. V rezultate stolknoveniya odnoklassnik voditelya, nahodivshiysya v avtomobile, pogib na meste proisshestviya. Sam je voditel s tyajelimi telesnimi povrejdeniyami byl gospitalizirovan v reanimacionnoe otdelenie bolnici.
Po dannomu faktu OVD Termezskogo rayona vozbudilo ugolovnoe delo. Posle tragicheskogo incidenta v shkolah №23, 24 i 25 regiona byli organizovani profilakticheskie sobraniya s uchastiem uchenikov i ih roditeley. Na nih obshudilis riski, svyazannye s upravleniem transportnimi sredstvami nesovershennoletnimi
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