Вместо телефона — книги: девятиклассница из Узбекистана прочитала 75 книг за год (видео)
Девятиклассница из Узбекистана Паризода отказалась от использования телефона и социальных сетей, посвятив свое время чтению книг и изучению языков. В социальных сетях распространилась новость о том, что за 12 месяцев она прочитала 75 книг.
Согласно сообщению, Паризода в настоящее время не пользуется телефоном, а свободное время тратит в основном на чтение и повышение уровня своих знаний. У нее большие цели.
Девушка планирует сначала получить национальный сертификат по родному языку, а затем — сертификат CEFR по английскому языку.
Планы Паризоды на будущее также определены. После окончания школы она хочет учиться по направлению филологии. Она намерена первые два года высшего образования получить в Узбекистане, а последующие два — за рубежом.
Результат школьницы, отказавшейся от телефона и соцсетей ради чтения, может стать отличным примером для ее сверстников.
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