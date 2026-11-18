Девятиклассница из Узбекистана Паризода отказалась от использования телефона и социальных сетей, посвятив свое время чтению книг и изучению языков. В социальных сетях распространилась новость о том, что за 12 месяцев она прочитала 75 книг.

Согласно сообщению, Паризода в настоящее время не пользуется телефоном, а свободное время тратит в основном на чтение и повышение уровня своих знаний. У нее большие цели.