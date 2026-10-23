В Узбекистане проверяют случаи принуждения аптек к покупке дополнительных лекарств

·56·Общество
В Узбекистане проверяют случаи принуждения аптек к покупке дополнительных лекарств

В Узбекистане изучаются жалобы на то, что некоторые импортеры лекарств при продаже ходовых препаратов выдвигают требования о принудительной покупке и других медикаментов. Об этом сообщили в Комитете по развитию конкуренции.

Отмечается, что за первые девять месяцев 2026 года импорт лекарственных средств в страну осуществляли 305 предприятий. При этом 47,2 процента из них пришлись на долю пяти компаний.

В социальных сетях участились обращения о том, что некоторые импортеры и оптовые дистрибьюторы при реализации пользующихся высоким спросом препаратов требуют от покупателей приобретать и другие, незаказанные лекарства. Подобные ситуации могут нанести ущерб экономическим интересам малого предпринимательства и ограничить конкуренцию на рынке.

По данным Комитета, в 2023 году в Узбекистане насчитывалось 13 744 аптеки. В 2024 году их количество сократилось до 13 010. По состоянию на 1 октября 2026 года число аптек достигло 14 598. Из них 449 занимаются оптовой, а 14 149 — розничной торговлей.

Согласно Закону «О конкуренции», использование доминирующего переговорного положения для навязывания невыгодных условий партнерам или обуславливание продажи одного товара покупкой других товаров может быть признано нарушением закона.

В случае выявления подобных нарушений к субъектам могут применяться финансовые санкции в размере до 5 процентов от выручки, полученной от реализации продукции за соответствующий период, но не превышающий трех лет.

В настоящее время Комитет по конкуренции изучает возможные случаи правонарушений в сфере оптовой торговли лекарственными средствами.

Комитет по конкуренциилекарственные средствафармацевтический рынокмонополия
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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