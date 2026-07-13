12 штатов США выступили против сделки Парамунт и Варнер Брос. на сумму 110 миллиардов долларов

Прокуроры 12 штатов США подали судебный иск, чтобы заблокировать слияние компаний Парамунт Скйданке и Варнер Брос. Дисковерй (ВБД). Существует опасение, что эта масштабная сделка стоимостью 110 миллиардов долларов может привести к монополии на медиарынке и росту цен для потребителей. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Коалиция во главе с генеральным прокурором Калифорнии Робом Бонтой утверждает, что данное соглашение нарушает антимонопольный закон Клейтона. Согласно иску, слияние двух крупных студий нанесет серьезный ущерб интересам кинотеатров, дистрибьюторов кабельного телевидения и обычных зрителей. В частности, контроль над фильмами широкого проката и самыми прибыльными блокбастерами может сосредоточиться в одних руках.

Угроза нового гиганта на медиарынке

Если эта сделка состоится, стриминговые платформы Парамунт+ и HBO Max, а также такие влиятельные телеканалы, как КБС, МТВ, CNN и ХБО, объединятся под одной системой. Это означает, что одна компания будет контролировать 27% рынка кинодистрибуции США и 30% рынка самых кассовых блокбастеров. По сообщению издания TechCrunch, такая консолидация приведет не только к росту цен, но и к снижению творческого разнообразия.

По словам прокурора Роба Бонты, подобное объединение рынка ограничит возможности для выхода важных историй на мировую арену. «Никто из нас не стоит выше закона. Калифорния и другие штаты борются за справедливый рынок, нам не нужны «короли» в экономике», — подчеркнул он в своем заявлении.

Руководство Парамунт отвергло эти опасения, заявив, что объединенная студия планирует выпускать не менее 30 фильмов в год. Генеральный директор Парамунт Дэвид Эллисон в мае выразил уверенность, что сделка будет завершена к сентябрю. Кроме того, акционеры Варнер Брос. Дисковерй одобрили это соглашение в апреле.

Реакция представителей индустрии

Данный проект критикуют не только правоохранительные органы, но и голливудские деятели — режиссеры и актеры. Они обеспокоены тем, что чрезмерная централизация медиаиндустрии может подавить конкуренцию и сузить пространство для новых идей. Несмотря на это, Министерство юстиции США ранее пришло к выводу, что данная транзакция не нанесет ущерба потребителям.

В настоящее время к судебному процессу, помимо Калифорнии, присоединились следующие штаты:

Аризона и Колорадо;

Коннектикут и Массачусетс;

Миннесота и Невада;

Нью-Джерси и Нью-Мексико;

Нью-Йорк, Орегон и Вашингтон.

Ожидается, что этот судебный процесс станет важным прецедентом для мирового медиарынка. Если суд вынесет решение в пользу штатов, это может привести к отмене или кардинальному изменению условий одной из крупнейших медиасделок последних лет. Пока представители Парамунт и ВБД воздерживаются от официальных комментариев по поводу судебного иска.