В Чиланзаре ликвидирована подпольная «аптека»: изъяты сильнодействующие препараты на 388 млн сумов

·53·Общество
В Чиланзаре ликвидирована подпольная «аптека»: изъяты сильнодействующие препараты на 388 млн сумов

В столице нанесен очередной решительный удар по незаконному обороту сильнодействующих лекарственных средств, представляющих серьезную угрозу для здоровья человека и будущего общества. В ходе оперативного мероприятия, проведенного правоохранительными органами в Чиланзарском районе города Ташкента, с поличным был задержан торговец, пытавшийся ввести в оборот некачественные и опасные лекарственные препараты общей стоимостью более 388 миллионов сумов. Незаконная сделка была пресечена в момент осуществления расчетов в иностранной валюте. Благодаря оперативному вмешательству Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и ведомств-партнеров удалось предотвратить попадание тысяч упаковок сильнодействующих препаратов на улицы, особенно в руки молодежи. Итак, как была выявлена эта тайная торговля, каков объем изъятых вещественных доказательств и какое наказание ожидает задержанных лиц?

Сделка на 295 долларов и партия из 1 156 упаковок: детали операции

Контрольное мероприятие, проведенное правоохранительными органами, выявило все детали:

  • Действия Департамента и партнеров: Совместно с сотрудниками Чиланзарского районного отдела Департамента при Генеральной прокуратуре и других правоохранительных органов был проведен специальный оперативный рейд;

  • Момент задержания: Гражданин К.К. был задержан с поличным в момент продажи сильнодействующих препаратов гражданину Б.К. за 295 долларов США;

  • 1 156 упаковок незаконных лекарств: В присутствии понятых было изъято в общей сложности 1 156 упаковок лекарственных средств, не имеющих документов, подтверждающих качество и происхождение;

  • Оценка в 388,3 миллиона сумов: Согласно предварительному заключению экспертов, общая рыночная стоимость изъятой из оборота крупной партии составила 388,3 миллиона сумов.

Сильнодействующие вещества: огромная опасность для общества

За незаконным распространением бездокументных и некачественных лекарств стоят тяжелые последствия:

  • Угроза «аптечной наркомании»: Сильнодействующие препараты этого типа часто продаются незаконно не в медицинских целях, а как дешевый заменитель наркотических средств;

  • Под прицелом — молодежь и генофонд: Такие средства быстро разрушают нервную систему человека, вызывают хроническую зависимость и приводят к тяжелым физическим и психическим трагедиям;

  • Яд бездокументной продукции: Из-за неизвестного химического состава лекарств, ввезенных контрабандным путем или произведенных в подпольных цехах без сертификатов, они могут представлять прямую угрозу для жизни человека.

Ответственность перед законом: начато расследование

По данному факту принимаются меры в установленном законом порядке:

  • Ответственность по статьям: Возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ, а также за нарушение валютного законодательства;

  • Цепочка поставок проверяется: Правоохранительные органы работают над установлением путей ввоза этой крупной партии из 1 156 упаковок в столицу и выявлением других участников торговой сети;

  • Строгий контроль: В столице усиливаются контрольные рейды против незаконного распространения лекарств и их продажи без рецепта через аптеки и подпольные торговые точки.

Эта успешная операция в Чиланзаре спасла сотни семей и молодых людей от невидимой беды. Борьба с незаконной торговлей лекарствами будет продолжаться бескомпромиссно.

Как вы считаете, нужно ли ужесточить меры наказания для лиц, занимающихся незаконной торговлей сильнодействующими препаратами? Как махалля и общественность могут помочь в выявлении таких подпольных торговцев? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим важным предупреждением, направленным на сохранение здоровья людей, со всеми своими близкими и родителями!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Юнусабаде дерево «заживо» закатали в бетон: пешеходная дорожка перекрыла стволВ Юнусабаде дерево «заживо» закатали в бетон: пешеходная дорожка перекрыла стволВчера, 21:40Странное предложение в такси: две студентки почувствовали себя плохо после использования духовСтранное предложение в такси: две студентки почувствовали себя плохо после использования духовВчера, 17:10На месте 2 машин — 16 автомобилей: необычная парковка в УзбекистанеНа месте 2 машин — 16 автомобилей: необычная парковка в УзбекистанеВчера, 16:30В школе Карши произошла драка между девочкамиВ школе Карши произошла драка между девочкамиВчера, 16:13Эпоха сокрытия доходов подходит к концу: теперь порядок расчета алиментов может кардинально изменитьсяЭпоха сокрытия доходов подходит к концу: теперь порядок расчета алиментов может кардинально изменитьсяВчера, 10:08В Сырдарье трагически погиб сотрудник Экополиции — 3 подозреваемых за решеткойВ Сырдарье трагически погиб сотрудник Экополиции — 3 подозреваемых за решеткойВчера, 09:54
ОбъявленияДля сотрудничества
14 сентября ожидается снижение курса доллара
14 сентября ожидается снижение курса доллара
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Ошибочно перевели деньги на чужую карту? Простой способ их вернуть
Кашкадарьинский ремесленник создаёт произведения искусства из простого железа
Кашкадарьинский ремесленник создаёт произведения искусства из простого железа
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
Для семей с детьми до 3 лет будет запущен новая система
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
Каков идеальный возраст для создания семьи? Формула адаптации для девушек и парней
«Узнав, что будет 5 близнецов, я был в шоке»: Редкие роды в Андижане
«Узнав, что будет 5 близнецов, я был в шоке»: Редкие роды в Андижане
Блогер порадовал нуждающихся женщин неожиданным подарком
Блогер порадовал нуждающихся женщин неожиданным подарком
Был показан фильм, отражающий детские годы Ислама Каримова (видео)
Был показан фильм, отражающий детские годы Ислама Каримова (видео)
В поезде Ташкент — Карши нашли крупную сумму денег — сообщение МВД
В поезде Ташкент — Карши нашли крупную сумму денег — сообщение МВД