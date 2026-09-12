В Чиланзаре ликвидирована подпольная «аптека»: изъяты сильнодействующие препараты на 388 млн сумов

В столице нанесен очередной решительный удар по незаконному обороту сильнодействующих лекарственных средств, представляющих серьезную угрозу для здоровья человека и будущего общества. В ходе оперативного мероприятия, проведенного правоохранительными органами в Чиланзарском районе города Ташкента, с поличным был задержан торговец, пытавшийся ввести в оборот некачественные и опасные лекарственные препараты общей стоимостью более 388 миллионов сумов. Незаконная сделка была пресечена в момент осуществления расчетов в иностранной валюте. Благодаря оперативному вмешательству Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и ведомств-партнеров удалось предотвратить попадание тысяч упаковок сильнодействующих препаратов на улицы, особенно в руки молодежи. Итак, как была выявлена эта тайная торговля, каков объем изъятых вещественных доказательств и какое наказание ожидает задержанных лиц?

Сделка на 295 долларов и партия из 1 156 упаковок: детали операции

Контрольное мероприятие, проведенное правоохранительными органами, выявило все детали:

Действия Департамента и партнеров: Совместно с сотрудниками Чиланзарского районного отдела Департамента при Генеральной прокуратуре и других правоохранительных органов был проведен специальный оперативный рейд;

Момент задержания: Гражданин К.К. был задержан с поличным в момент продажи сильнодействующих препаратов гражданину Б.К. за 295 долларов США;

1 156 упаковок незаконных лекарств: В присутствии понятых было изъято в общей сложности 1 156 упаковок лекарственных средств, не имеющих документов, подтверждающих качество и происхождение;

Оценка в 388,3 миллиона сумов: Согласно предварительному заключению экспертов, общая рыночная стоимость изъятой из оборота крупной партии составила 388,3 миллиона сумов.

Сильнодействующие вещества: огромная опасность для общества

За незаконным распространением бездокументных и некачественных лекарств стоят тяжелые последствия:

Угроза «аптечной наркомании»: Сильнодействующие препараты этого типа часто продаются незаконно не в медицинских целях, а как дешевый заменитель наркотических средств;

Под прицелом — молодежь и генофонд: Такие средства быстро разрушают нервную систему человека, вызывают хроническую зависимость и приводят к тяжелым физическим и психическим трагедиям;

Яд бездокументной продукции: Из-за неизвестного химического состава лекарств, ввезенных контрабандным путем или произведенных в подпольных цехах без сертификатов, они могут представлять прямую угрозу для жизни человека.

Ответственность перед законом: начато расследование

По данному факту принимаются меры в установленном законом порядке:

Ответственность по статьям: Возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ, а также за нарушение валютного законодательства;

Цепочка поставок проверяется: Правоохранительные органы работают над установлением путей ввоза этой крупной партии из 1 156 упаковок в столицу и выявлением других участников торговой сети;

Строгий контроль: В столице усиливаются контрольные рейды против незаконного распространения лекарств и их продажи без рецепта через аптеки и подпольные торговые точки.

Эта успешная операция в Чиланзаре спасла сотни семей и молодых людей от невидимой беды. Борьба с незаконной торговлей лекарствами будет продолжаться бескомпромиссно.

Как вы считаете, нужно ли ужесточить меры наказания для лиц, занимающихся незаконной торговлей сильнодействующими препаратами? Как махалля и общественность могут помочь в выявлении таких подпольных торговцев? Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим важным предупреждением, направленным на сохранение здоровья людей, со всеми своими близкими и родителями!