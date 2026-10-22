Объявлены точные сроки проведения чемпионата мира по футболу ФИФА У-20 в Узбекистане

·65·Спорт
Объявлены точные сроки проведения чемпионата мира по футболу ФИФА У-20 в Узбекистане

Официально утверждены точные даты проведения молодежного чемпионата мира по футболу 2027 года (ФИФА У-20 Чемпионат мира), который пройдет на зеленых полях Узбекистана и Азербайджана.

Согласно решению Международной федерации футбола (ФИФА), это масштабное соревнование с участием самых талантливых молодых футболистов планеты продлится с 17 сентября по 9 октября 2027 года. Планируется, что этот исторический мундиаль будет организован на высоком уровне при совместном хозяйстве двух братских государств.

Формат мундиаля и участники

Мировое молодежное первенство пройдет в атмосфере высочайшей конкуренции:

  • Охват участников: За главный приз будут бороться 24 сильнейшие национальные сборные, успешно преодолевшие отборочные этапы 6 континентов;

  • Наш представитель в качестве хозяина: Молодежная сборная Узбекистана У-20 под руководством Жамолиддина Рахматуллаева примет участие в турнире напрямую без отбора в статусе хозяина и сыграет на родном поле перед лицом миллионов болельщиков.

Действующий чемпион и история предыдущих мундиалей

В преддверии турнира 2027 года примечательны и последние результаты молодежного мундиаля:

  • Хозяин турнира 2025 года: Предыдущее соревнование прошло на южноамериканском континенте, на полях Чили;

  • Призеры: Если на том турнире молодежная сборная Марокко сенсационно завоевала звание чемпиона мира, то Аргентина удостоилась серебряных, а Колумбия — бронзовых медалей.

Этот глобальный турнир, принимаемый Узбекистаном, станет важным историческим событием не только для спорта нашей страны, но и для вывода на мировой уровень будущих звезд футбола.

FIFA U-20 World Cup 2027Узбекистан U-20Жамолиддин РахматуллаевМолодежный чемпионат мира по футболу
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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