Объявлены точные сроки проведения чемпионата мира по футболу ФИФА У-20 в Узбекистане

Официально утверждены точные даты проведения молодежного чемпионата мира по футболу 2027 года (ФИФА У-20 Чемпионат мира), который пройдет на зеленых полях Узбекистана и Азербайджана.

Согласно решению Международной федерации футбола (ФИФА), это масштабное соревнование с участием самых талантливых молодых футболистов планеты продлится с 17 сентября по 9 октября 2027 года. Планируется, что этот исторический мундиаль будет организован на высоком уровне при совместном хозяйстве двух братских государств.

Формат мундиаля и участники

Мировое молодежное первенство пройдет в атмосфере высочайшей конкуренции:

Охват участников: За главный приз будут бороться 24 сильнейшие национальные сборные , успешно преодолевшие отборочные этапы 6 континентов;

Наш представитель в качестве хозяина: Молодежная сборная Узбекистана У-20 под руководством Жамолиддина Рахматуллаева примет участие в турнире напрямую без отбора в статусе хозяина и сыграет на родном поле перед лицом миллионов болельщиков.

Действующий чемпион и история предыдущих мундиалей

В преддверии турнира 2027 года примечательны и последние результаты молодежного мундиаля:

Хозяин турнира 2025 года: Предыдущее соревнование прошло на южноамериканском континенте, на полях Чили;

Призеры: Если на том турнире молодежная сборная Марокко сенсационно завоевала звание чемпиона мира, то Аргентина удостоилась серебряных, а Колумбия — бронзовых медалей.

Этот глобальный турнир, принимаемый Узбекистаном, станет важным историческим событием не только для спорта нашей страны, но и для вывода на мировой уровень будущих звезд футбола.