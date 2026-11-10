В Ташкенте ветер повалил строительные ограждения: водителей предупредили об опасности

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В Ташкенте ветер повалил строительные ограждения: водителей предупредили об опасности

В Юнусабадском районе города Ташкента из-за сильного ветра обрушились временные ограждения на участке строительства BRT (линии скоростного автобусного сообщения).

Согласно имеющимся данным, недостаточно закрепленные строительные ограждения под воздействием ветра упали на проезжую часть. В результате этого полоса движения для автомобилей сузилась, что привело к возникновению пробок на некоторых направлениях.

Дальнейшее усиление ветра повышает риск обрушения других временных конструкций в этом районе. Это создает угрозу не только для транспортного потока, но и для безопасности всех участников дорожного движения.

В связи с этим водителей просят соблюдать скоростной режим на дорогах Юнусабадского района, где продолжается строительство BRT, проявлять осторожность и быть бдительными при проезде строительных площадок.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
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