Гражданин, спрятавший 54 грамма золота в чехле телефона, задержан на границе

На приграничном таможенном посту «Ойбек» в Ташкентской области был выявлен гражданин, пытавшийся незаконно ввезти золотые украшения. Он попытался пронести ценности через таможенный контроль, спрятав их между корпусом телефона и чехлом.

По данным Таможенного комитета, гражданин, прибывший в Узбекистан из соседнего государства, прошел проверку в установленном порядке. В ходе досмотра при тщательном осмотре его мобильного телефона были обнаружены 54 грамма золотых украшений, спрятанных между корпусом и чехлом.

Как выяснилось, гражданин не указал данные ювелирные изделия в таможенной декларации. Кроме того, во время устного опроса сотрудниками таможни он также не сообщил о наличии при себе золотых изделий.

В настоящее время по данному факту ведется соответствующая работа.