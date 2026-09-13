Неожиданная картина на улице Ташкента: пожилая женщина шла с обезьянкой на голове

·6·Общество
Неожиданная картина на улице Ташкента: пожилая женщина шла с обезьянкой на голове

В Юнусабадском районе Ташкента наблюдалась необычная картина, удивившая прохожих. На голове идущей по улице пожилой женщины удобно расположилась маленькая обезьянка.

Граждане, столкнувшиеся с этим необычным зрелищем, поспешили запечатлеть происходящее на камеры телефонов. На видео видно, как женщина спокойно идет по пешеходной дорожке, а обезьянка сидит у нее на голове.

Самое интересное, что пожилая женщина продолжала свой путь, судя по всему, не испытывая никакого дискомфорта от своего необычного спутника.

Эта редкая для улиц Ташкента картина быстро стала поводом для обсуждений в социальных сетях. Ролик, снятый очевидцами, после публикации в интернете привлек внимание пользователей. Если одни оценили эту ситуацию как забавную и необычную, то другие проявили интерес к вопросу выгула такого животного в городе.

ТашкентЮнусабадобезьянапожилая женщина
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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