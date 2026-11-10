В школах Кыргызстана тяжелые учебники могут заменить планшетами

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В школах Кыргызстана тяжелые учебники могут заменить планшетами

Кыргызстан планирует в течение пяти-шести лет полностью перевести школы на электронные учебники. Об этом сообщил президент Садыр Жапаров на встрече с жителями Аламудунского района.

Причиной этого стали жалобы родителей на то, что их дети носят тяжелые рюкзаки и страдают от болей в спине и шее. Также критике подверглось содержание некоторых учебников.

Министр образования Догдуркуль Кендирбаева заявила, что качество, вес и содержание учебников будут пересмотрены. Книги для начальных классов после обращений родителей были разделены на части, рассчитанные на два семестра.

Садыр Жапаров отметил, что в будущем планируется обеспечить учащихся планшетами и электронными учебниками. По его словам, планшеты могут потребовать больших первоначальных затрат, но они рассчитаны на длительный срок использования.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
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