В Юнусабаде приняты меры в отношении родителей подрафших школьников

·0·Общество
В Юнусабаде приняты меры в отношении родителей подрафших школьников

В Юнусабадском районе Ташкента произошла драка между школьниками. По данному факту в отношении родителей несовершеннолетних были оформлены административные протоколы.

По данным ГУВД города Ташкента, инцидент произошел 7 сентября около 13:20, когда ученики возвращались домой после занятий, возле многоэтажных домов в махалле «Шоштепа».

Отмечается, что между тремя учащимися 2009 года рождения и одним учащимся 2011 года рождения возникла словесная перепалка. Во время драки был нарушен общественный порядок. Другие ученики, находившиеся на месте происшествия, вмешались, успокоили ситуацию и не позволили конфликту принять более серьезный характер.

По данному инциденту в школе, где обучаются ученики, было проведено обсуждение с участием их самих, их родителей и руководства школы. В мероприятии также принял участие начальник УКД ОВД района, полковник Махкам Вафоев.

По итогам обсуждения в отношении родителей несовершеннолетних, нарушивших общественный порядок, были оформлены административные протоколы на основании статьи 41 Кодекса об административной ответственности — невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей.

ТошкентЮнусободшколажанжалўқувчилармаъмурий баённомаШоштепа
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Charos
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