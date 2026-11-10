28-летний житель Ганы в надежде разбогатеть заживо заперся в гробу и пролежал на кладбище 3 дня

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28-летний житель Ганы в надежде разбогатеть заживо заперся в гробу и пролежал на кладбище 3 дня

Сообщается, что 28-летний гражданин Ганы решился на необычный ритуал, чтобы привлечь деньги и богатство, пролежав три дня в гробу на кладбище. Об этом сообщает издание «Мй Джой Онлине».

Странный инцидент был раскрыт после того, как местный охотник во время прогулки заметил на кладбище бесхозный гроб. Его собаки подбежали к гробу и начали проявлять беспокойство. Заподозрив неладное, мужчина предположил, что внутри может кто-то находиться.

Охотник подошел к гробу и потребовал, чтобы человек внутри выбрался наружу. После того как он пригрозил применением оружия, из гроба вышел мужчина. Выяснилось, что он является владельцем местной аптеки.

Вскоре мимо проходил целитель, собиравший лекарственные растения. Вместе они отвели мужчину в деревню. Новость об этом необычном происшествии быстро распространилась, и большая группа местных жителей собралась, чтобы узнать подробности. Некоторые граждане предложили вызвать полицию, чтобы прояснить ситуацию.

По предварительным данным, мужчина пролежал в гробу три дня в надежде привлечь деньги и богатство в рамках древнего ритуала. Позже он был передан правоохранительным органам для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» редактор
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