Чемпионат мира по футболу 2026, который с размахом проходит на полях Северной Америки, привлекает внимание мирового спортивного сообщества не только голами и жаркими спорами, но и крупными политико-организационными конфликтами за кулисами. В центре нынешних серьезных дискуссий оказалась сборная Ирана и ее главный тренер Амир Галенои, оказавшиеся в крайне сложных условиях из-за геополитической ситуации. Сразу после завершения дебютного матча мундиаля наставник «персов» открыто заявил СМИ о необычном и крайне жестком отношении к его команде.

«Нам не дали даже перевести дух»

После тяжелого матча первого тура группового этапа чемпионата мира против сборной Новой Зеландии, завершившегося боевой ничьей 2:2, сборной Ирана поступил строгий приказ немедленно покинуть территорию США. При этом встреча проходила в Лос-Анджелесе, и следующая важная игра команды во втором туре против Бельгии (21 июня) также должна состояться в этом городе.

Заявление главного тренера сборной Ирана Амира Галенои: «Моим футболистам не дали даже короткого времени для физического восстановления после тяжелого матча. Как только игра закончилась, нам предъявили жесткое требование: „Вы должны немедленно уехать отсюда“. В профессиональном футболе процесс восстановления после игры имеет критическое значение для здоровья игроков и исхода следующего матча. Однако нас посадили в самолет и отправили за границу — в Тихуану. Эта ситуация вызывает у нас серьезную обеспокоенность». «Честно говоря, мы не понимаем, почему в отношении нас принимаются такие резкие меры. Это кажется очень странным и удивительным. На мой взгляд, глобальные решения здесь принимаются не ФИФА, а совершенно другими влиятельными организациями или в политических кругах. По плану мы должны были приехать за два дня до матча, остаться в отеле на одну ночь после игры, чтобы восстановить силы, и вернуться на нашу тренировочную базу на следующий день к обеду. Именно наша команда подвергается наибольшему давлению и преследованию на этом мундиале».

В следующей специальной политико-спортивной аналитической таблице вы можете подробно ознакомиться с условиями пребывания сборной Ирана на территории США, календарем игр на ЧМ-2026 и логистическими трудностями:

Этап турнира и группа Результат 1-го тура и место проведения Соперник во 2-м туре и дата проведения Особое условие пересечения границы США Официальная тренировочная база сборной Расстояние от Лос-Анджелеса до базы Групповой этап ЧМ-2026 2:2 (Ничья)

Новая Зеландия, (Лос-Анджелес) Сборная Бельгии

(21 июня) Пребывание в США только в дни официальных матчей Город Тихуана

(территория Мексики) 225 километров

(перелет самолетом и поездка на автобусе)

Политические ограничения и «ссылка» в Мексику

Опытный специалист Амир Галенои в ходе пресс-конференции не назвал конкретно, кто именно или какой государственный орган отдал приказ команде немедленно покинуть землю США. Однако причины этой ситуации кроются в специальных визовых соглашениях, объявленных до начала мундиаля.

Как стало известно, из-за острых политических отношений между официальным Вашингтоном и Тегераном иранским футболистам запрещено длительное пребывание на территории США. Согласно утвержденным правилам, члены сборной Ирана могут въезжать в США исключительно в дни официальных матчей. По этой причине основная тренировочная база команды организована не в США, а в приграничном городе Тихуана в соседней Мексике. Иранцы вынуждены преодолевать расстояние в 225 км до Лос-Анджелеса и обратно перед каждой игрой. Такая тяжелая логистика и постоянные переезды, безусловно, не могут не сказаться отрицательно на физическом состоянии футболистов.

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