Месси может обновить сразу 3 великих рекорда в матче против Австрии

Матч между сборными Аргентины и Австрии в рамках ЧМ-2026 имеет огромное значение не только с точки зрения лидерства в группе, но и в контексте переписывания истории футбола. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси, выйдя на поле в этой встрече, имеет шанс обновить или укрепить сразу три великих рекорда.

Три исторических достижения, ожидающих Месси:

Серия матчей с забитыми голами: Лео достаточно забить всего один гол, чтобы повторить рекорд по количеству матчей подряд на чемпионатах мира с забитыми мячами — шесть игр. На данный момент этот легендарный результат принадлежит только Жюсту Фонтену и Жаирзиньо.

Абсолютный бомбардир в истории мундиалей: На данный момент аргентинский волшебник делит первое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира с немцем Мирославом Клозе, имея в активе 16 голов. Очередной мяч в ворота Австрии сделает Месси единоличным и абсолютным лучшим бомбардиром в истории ЧМ!

Король дальних ударов: Кроме того, Месси может обновить свой рекорд по голам, забитым из-за пределов штрафной площади на чемпионатах мира. Сейчас на его счету 5 таких голов с дальней дистанции.

Аргентина лидирует в группе

Напомним, что действующие чемпионы мира, сборная Аргентины, очень уверенно начали свой путь на турнире. В первом туре они разгромили сборную Алжира со счетом 3:0 и стали одними из лидеров группы.

Этот долгожданный и напряженный матч между национальными сборными Аргентины и Австрии начнется сегодня в 22:00. Сможет ли Месси вновь переписать страницы футбольной истории и сделать незабываемый подарок своим болельщикам? Скоро увидим на зеленом газоне!