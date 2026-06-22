Месси может обновить сразу 3 великих рекорда в матче против Австрии

·145·Спорт
Месси может обновить сразу 3 великих рекорда в матче против Австрии

Матч между сборными Аргентины и Австрии в рамках ЧМ-2026 имеет огромное значение не только с точки зрения лидерства в группе, но и в контексте переписывания истории футбола. Капитан сборной Аргентины Лионель Месси, выйдя на поле в этой встрече, имеет шанс обновить или укрепить сразу три великих рекорда.

Три исторических достижения, ожидающих Месси:

  • Серия матчей с забитыми голами: Лео достаточно забить всего один гол, чтобы повторить рекорд по количеству матчей подряд на чемпионатах мира с забитыми мячами — шесть игр. На данный момент этот легендарный результат принадлежит только Жюсту Фонтену и Жаирзиньо.

  • Абсолютный бомбардир в истории мундиалей: На данный момент аргентинский волшебник делит первое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира с немцем Мирославом Клозе, имея в активе 16 голов. Очередной мяч в ворота Австрии сделает Месси единоличным и абсолютным лучшим бомбардиром в истории ЧМ!

  • Король дальних ударов: Кроме того, Месси может обновить свой рекорд по голам, забитым из-за пределов штрафной площади на чемпионатах мира. Сейчас на его счету 5 таких голов с дальней дистанции.

Аргентина лидирует в группе

Напомним, что действующие чемпионы мира, сборная Аргентины, очень уверенно начали свой путь на турнире. В первом туре они разгромили сборную Алжира со счетом 3:0 и стали одними из лидеров группы.

Этот долгожданный и напряженный матч между национальными сборными Аргентины и Австрии начнется сегодня в 22:00. Сможет ли Месси вновь переписать страницы футбольной истории и сделать незабываемый подарок своим болельщикам? Скоро увидим на зеленом газоне!

Лионель МессиЧемпионат мираАргентинаАвстрияФутбол
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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