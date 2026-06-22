Рекордная статуя для Месси: в Аргентине открыли гигантский 26-метровый монумент

·98·Мир
Рекордная статуя для Месси: в Аргентине открыли гигантский 26-метровый монумент

В Аргентине открыли самую высокую в мире статую в честь легенды футбола Лионеля Месси. Монумент, воздвигнутый в честь восьмикратного обладателя «Золотого мяча» и чемпиона мира, привлекает внимание своими масштабами.

Высота статуи составляет 26 метров, а общий вес — 70 тонн. Дизайн был разработан известным скульптором Альдо Беройсом, и проект за короткое время вызвал огромный интерес среди болельщиков.

Примечательно, что в начале июня этого года 21-метровая статуя Месси, установленная в городе Калькутта, была демонтирована из-за опасений по поводу безопасности после сильных ветров. Поэтому особо подчеркивается, что новая статуя в Аргентине построена более прочно и основательно.

Для справки: 38-летний Месси с 2023 года выступает за «Интер Майами». За свою карьеру в Европе он играл за «Барселону» и «Пари Сен-Жермен», достигнув множества успехов.

Новая статуя в очередной раз демонстрирует, насколько огромно место Месси в истории футбола.

Лионель МессиАргентинаИнтер МайамиБарселонаПари Сен-Жермен
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Вагон Узбекистана в метро Нью-ЙоркаВагон Узбекистана в метро Нью-ЙоркаСегодня, 22:10Страшный взрыв на газовом заводе в КатареСтрашный взрыв на газовом заводе в КатареСегодня, 21:04Аэропорт, поразивший мир: сингапурское чудоАэропорт, поразивший мир: сингапурское чудоСегодня, 20:33Уникальная находка в Канаде поразила ученыхУникальная находка в Канаде поразила ученыхСегодня, 19:48В Турции стрельба в воздух на свадьбе привела к ранению 11 человекВ Турции стрельба в воздух на свадьбе привела к ранению 11 человекСегодня, 19:37Украина подтвердила удар по военному заводу в ВоронежеУкраина подтвердила удар по военному заводу в ВоронежеСегодня, 17:59
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами
Опубликован рейтинг стран с самыми красивыми женщинами