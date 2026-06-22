Рекордная статуя для Месси: в Аргентине открыли гигантский 26-метровый монумент

В Аргентине открыли самую высокую в мире статую в честь легенды футбола Лионеля Месси. Монумент, воздвигнутый в честь восьмикратного обладателя «Золотого мяча» и чемпиона мира, привлекает внимание своими масштабами.

Высота статуи составляет 26 метров, а общий вес — 70 тонн. Дизайн был разработан известным скульптором Альдо Беройсом, и проект за короткое время вызвал огромный интерес среди болельщиков.

Примечательно, что в начале июня этого года 21-метровая статуя Месси, установленная в городе Калькутта, была демонтирована из-за опасений по поводу безопасности после сильных ветров. Поэтому особо подчеркивается, что новая статуя в Аргентине построена более прочно и основательно.

Для справки: 38-летний Месси с 2023 года выступает за «Интер Майами». За свою карьеру в Европе он играл за «Барселону» и «Пари Сен-Жермен», достигнув множества успехов.

Новая статуя в очередной раз демонстрирует, насколько огромно место Месси в истории футбола.