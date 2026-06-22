NVIDIA в 15 тысяч раз ускорила изучение тайн космоса с помощью AI

·23·Технологии
NVIDIA в 15 тысяч раз ускорила изучение тайн космоса с помощью AI

Корпорация NVIDIA представила новые программные инструменты, которые вызывают революционные изменения в области научных вычислений. Технологии, продемонстрированные на конференции ИСК 2026 в Гамбурге, позволяют в несколько тысяч раз увеличить скорость обработки данных в таких сложных направлениях, как астрономия, физика высоких энергий и материаловедение. Эти открытия не только экономят время, но и помогают обнаружить космические сигналы, которые ранее ускользали от внимания человечества. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

Среди новых разработок наиболее заметен куФотон пакет, предназначенный для работы с многомерными данными, получаемыми с телескопов и рентгеновских установок. По данным иксбт.ком, на системах NVIDIA GB200 НВЛ72 скорость загрузки и чтения астрономических файлов увеличилась в 14 900 раз. Анализ сигналов с помощью 32 суперчипов Grace Blackwell выполняется в 8400 раз быстрее. Эта технология играет решающую роль в проекте обсерватории Вера Rubin по фотографированию миллиардов галактик.

Космос и физика частиц: потерянные сигналы возвращаются

Еще одна важная новинка — библиотека ДАКИРИ, которая обеспечивает передачу огромных потоков данных с научных датчиков в режиме реального времени. Обычно традиционные системы вынуждены удалять часть данных из-за ограничений памяти. Однако проект А-ГХОСТ, созданный в сотрудничестве со специалистами КЭРН, начал анализ данных эксперимента ATLAS на Большом адронном коллайдере с помощью AI. Если раньше 99% событий отбрасывались из-за невозможности их сохранения, то теперь AI может найти даже самые редкие сигналы, включая следы темной материи.

В области химии и материаловедения NVIDIA развивает платформу АЛЧЭМИ. Эта система позволяет одновременно моделировать миллионы молекулярных соединений. Это, в свою очередь, резко ускоряет процесс создания аккумуляторов нового поколения, катализаторов и даже косметических продуктов. Например, компания Лила Скиенкес с помощью АЛЧЭМИ добилась ускорения поиска новых материалов в 50 раз, а расчета магнитных свойств — в 30 раз.

В результате технологической оптимизации обучение моделей ТенсорНет ускорилось в шесть раз, а потребление памяти сократилось в три раза. Это позволяет ученым завершать вычисления, которые раньше требовали недель, за несколько дней. NVIDIA стремится превратить свои вычислительные ускорители не просто в графические процессоры, а в универсальный инструмент современной науки.

Эти достижения актуальны и для таких стран, как Узбекистан, которые уделяют внимание научным исследованиям и цифровой экономике. Такой скачок технологий NVIDIA сокращает время проверки сложных научных гипотез в глобальном масштабе, выводя технологический прогресс на новый уровень. Теперь человечество получает возможность «слышать» и анализировать даже слабые сигналы, приходящие из самых отдаленных точек космоса.

NVIDIAAIАстрономияCERNGrace Blackwell
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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