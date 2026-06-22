Неприятная серия Месси: он промахнулся с пенальти на трех чемпионатах мира подряд (видео)

·96·Спорт
Неприятная серия Месси: он промахнулся с пенальти на трех чемпионатах мира подряд (видео)

Матч между сборными Аргентины и Австрии во втором туре группового этапа ЧМ-2026 начался с неожиданной драмы. Уже в первые минуты игры аргентинские болельщики в волнении схватились за головы — капитан команды Лионель Месси неудачно реализовал 11-метровый удар.

Неудачный момент в матче с Австрией

Когда с начала встречи прошло всего 7 минут, игроки сборной Аргентины заработали пенальти в штрафной площади соперника. К мячу, как обычно, подошел обладающий огромным опытом 38-летний Лионель Месси.

Лео своей излюбленной левой ногой направил мяч в правый нижний угол ворот. Однако на этот раз удар вышел неидеальным, и мяч пролетел мимо штанги. Эта ошибка капитана еще больше накалила обстановку в матче.

«Неприятная традиция» на третьем мундиале подряд

Эта неудача — не просто отдельный эпизод, а обновление специфического негативного рекорда Месси в истории чемпионатов мира. Если взглянуть на историю, лидер Аргентины уже на третьем по счету ЧМ не может точно реализовать пенальти:

  • ЧМ-2018 (против Исландии): На турнире, проходившем на полях России, Месси не смог преодолеть сопротивление вратаря сборной Исландии.

  • ЧМ-2022 (против Польши): На чемпионате мира в Катаре Лео также не смог забить с 11-метровой отметки в матче группового этапа против Польши.

  • ЧМ-2026 (против Австрии): И вот на мундиале 2026 года в Северной Америке этот неприятный сценарий повторился, и Месси снова упустил возможность.

Мир футбола в очередной раз убедился, что даже величайшие футболисты планеты не застрахованы от психологического давления и неожиданных ошибок. Однако эта неудача ни в коем случае не затмит величие Месси!

Лионель МессиАргентинаАвстрияИсландияПольша
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Виктор Вацко: «Португалия разгромит Узбекистан»Виктор Вацко: «Португалия разгромит Узбекистан»Сегодня, 00:31Что Абдукодир Хусанов рассказал в интервью пресс-службеЧто Абдукодир Хусанов рассказал в интервью пресс-службеСегодня, 00:20Лионель Месси оформил дубль в матче Аргентины и АвстрииЛионель Месси оформил дубль в матче Аргентины и АвстрииСегодня, 00:13Лионель Месси обновил мировой рекорд: Аргентина победила АвстриюЛионель Месси обновил мировой рекорд: Аргентина победила АвстриюСегодня, 00:12Бенефис Месси: Аргентина обыграла Австрию и вышла в плей-оффБенефис Месси: Аргентина обыграла Австрию и вышла в плей-оффСегодня, 00:07Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мираЛионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мираВчера, 23:11
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш