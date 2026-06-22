Неприятная серия Месси: он промахнулся с пенальти на трех чемпионатах мира подряд (видео)

Матч между сборными Аргентины и Австрии во втором туре группового этапа ЧМ-2026 начался с неожиданной драмы. Уже в первые минуты игры аргентинские болельщики в волнении схватились за головы — капитан команды Лионель Месси неудачно реализовал 11-метровый удар.

Неудачный момент в матче с Австрией

Когда с начала встречи прошло всего 7 минут, игроки сборной Аргентины заработали пенальти в штрафной площади соперника. К мячу, как обычно, подошел обладающий огромным опытом 38-летний Лионель Месси.

Лео своей излюбленной левой ногой направил мяч в правый нижний угол ворот. Однако на этот раз удар вышел неидеальным, и мяч пролетел мимо штанги. Эта ошибка капитана еще больше накалила обстановку в матче.

«Неприятная традиция» на третьем мундиале подряд

Эта неудача — не просто отдельный эпизод, а обновление специфического негативного рекорда Месси в истории чемпионатов мира. Если взглянуть на историю, лидер Аргентины уже на третьем по счету ЧМ не может точно реализовать пенальти:

ЧМ-2018 (против Исландии): На турнире, проходившем на полях России, Месси не смог преодолеть сопротивление вратаря сборной Исландии.

ЧМ-2022 (против Польши): На чемпионате мира в Катаре Лео также не смог забить с 11-метровой отметки в матче группового этапа против Польши.

ЧМ-2026 (против Австрии): И вот на мундиале 2026 года в Северной Америке этот неприятный сценарий повторился, и Месси снова упустил возможность.

Мир футбола в очередной раз убедился, что даже величайшие футболисты планеты не застрахованы от психологического давления и неожиданных ошибок. Однако эта неудача ни в коем случае не затмит величие Месси!