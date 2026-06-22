Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси достиг очередного грандиозного результата в мире футбола, завоевав титул абсолютного бомбардира в истории чемпионатов мира. В матче против Австрии в группе Дж, который прошел в городе Даллас, звезда «Интер Майами» сумел забить свой исторический гол. Об этом сообщает Goal.com .

Легендарный нападающий, которому скоро исполнится 39 лет, благодаря этому голу довел общее количество своих мячей на мундиалях до 17. Таким образом, он обновил рекорд немца Мирослава Клозе, который составлял 16 голов и оставался непобитым с 2014 года. По сообщению издания Goal.com, Лионель Месси начал турнир в отличной спортивной форме и очень приблизился к рекорду после хет-трика в матче против Алжира.

Неудача с пенальти и сила воли

Игра, в которой был зафиксирован исторический результат, прошла для Месси нелегко. В первые минуты матча с помощью системы VAR в пользу Аргентины был назначен пенальти. Однако восьмикратный обладатель «Золотого мяча» не реализовал 11-метровый удар, попав в левую штангу. Этот момент привел в изумление тысячи болельщиков, собравшихся на стадионе.

Согласно аналитике Opta, после этой ошибки Лионель Месси стал футболистом, который в истории чемпионатов мира не только больше всех исполнял пенальти (7 раз), но и больше всех ими не воспользовался (3 раза). Несмотря на это, он не пал духом, продемонстрировал свое мастерство в течение игры и всё равно достиг своей цели.

К новым вершинам

Помимо рекорда по голам, Месси становится лидером и по другим показателям на турнире в Северной Америке. В настоящее время он идет наравне со своим легендарным соотечественником Диего Марадоной по количеству голевых передач (ассистов). В следующих матчах есть возможность обновить и этот показатель.

Несмотря на то, что Лионель Месси приближается к 40 годам, его влияние и уровень игры в составе «Альбиселесте» не снизились. Это достижение в очередной раз доказывает, что в современном футболе возраст — это всего лишь цифра. Сборная Аргентины под руководством своего лидера остается одним из главных фаворитов турнира.

Этот рекорд имеет важное значение не только для Месси, но и для всего футбольного мира. Покорение вершины, которую Мирослав Клозе удерживал десять лет, еще больше укрепило статус Лионеля Месси как величайшего футболиста всех времен.