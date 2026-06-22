Вагон Узбекистана в метро Нью-Йорка

·69·Мир
Вагон Узбекистана в метро Нью-Йорка

В дни проведения чемпионата мира в метро Нью-Йорка была реализована необычная и привлекающая внимание инициатива — один из вагонов был оформлен в цветах флага Узбекистана.

Этот проект, реализованный в Нью-Йорке, одном из самых оживленных и крупных городов США, привлек внимание не только местных жителей, но и проживающих там узбекистанцев и болельщиков. Видео и фотографии, распространившиеся в социальных сетях, еще больше подогрели интерес к этой инициативе.

Данное оформление расценивается как символ уважения и поддержки национальной сборной Узбекистана. Особую гордость болельщикам вызывает то, что в рамках чемпионата мира имя нашей страны становится более узнаваемым на международной арене.

Подобные инициативы свидетельствуют о том, что бренд Узбекистана все чаще проявляется на мировой сцене.

Поезд нью-йоркского метро, окрашенный в цвета флага Узбекистана.
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