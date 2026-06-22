Amazon тестирует нового ИИ-помощника Alexa+ в Индии

·4·Технологии
Amazon тестирует нового ИИ-помощника Alexa+ в Индии

Компания Amazon продолжает расширять охват своего нового голосового помощника Alexa+, дополненного технологиями генеративного AI. По сообщению издания TechCrunch, техногигант начал бета-тестирование этой интеллектуальной системы на рынке Индии, в частности, версии с поддержкой языка хинди. Об этом сообщает Techcrunch.com.

Компания разослала специальные приглашения части индийских пользователей, предлагая им опробовать возможности новой Alexa+. В рамках данной программы пользователи помогут улучшить понимание хинди, особенности местного произношения и качество коммуникации системы. Представители Amazon предупредили, что в бета-версии могут встречаться ошибки, данные могут предоставляться некорректно, а местные слова могут произноситься неправильно.

Особенности местного рынка и языка

Индия является стратегически важным регионом для Amazon, так как в стране более 600 миллионов человек говорят на хинди. Компания стремится освоить не только чистый хинди, но и повседневный стиль речи с использованием смеси хинди и английского (code-mixed). Это позволит пользователям общаться с AI более естественно.

Напомним, что Amazon впервые вывела своего голосового помощника на рынок Индии в 2017 году с поддержкой английского языка, а в 2019 году был добавлен хинди. Новое поколение Alexa+ помимо выполнения простых команд способно поддерживать сложные беседы и творчески подходить к запросам пользователей.

Глобальное расширение и условия использования

Amazon анонсировала проект Alexa+ еще в 2025 году, однако его массовое внедрение происходит медленнее, чем ожидалось. Все пользователи в США начали использовать это обновление с февраля текущего года. В настоящее время система также запущена с адаптацией под местный контекст в таких странах, как Великобритания, Канада, Бразилия, Мексика, Италия и Германия.

С финансовой точки зрения Amazon предоставляет этот сервис бесплатно для подписчиков Prime. Остальные пользователи, не являющиеся членами Prime, должны будут оплачивать ежемесячную подписку для доступа к обновленному голосовому помощнику с расширенными возможностями. Официальная дата полного запуска сервиса в Индии пока не объявлена.

AmazonAlexa+Искусственный ИнтеллектИндияТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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