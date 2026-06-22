SpaceX обновила исторический рекорд: компания запустила больше спутников, чем все человечество

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, зафиксировала очередной впечатляющий результат в освоении космоса. Согласно последним данным, количество аппаратов, выведенных компанией в космос, превысило общее число всех запусков, осуществленных человечеством с 1957 года. Это считается огромным поворотным моментом не только для частного сектора, но и для всей мировой истории космонавтики. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По расчетам бывшего руководителя космической отрасли и инвестора Кристиана Кайла, по состоянию на 12 июня SpaceX вывела на орбиту в общей сложности 15 262 аппарата. Для сравнения: общее количество объектов, запущенных всеми остальными странами и организациями мира с начала космической эры, составляет 15 138 единиц. Таким образом, одна частная компания сумела опередить весь мир по активности в космосе.

От полного провала до абсолютного лидерства

Несмотря на сегодняшние триумфальные результаты, путь SpaceX был непростым. Первые шаги компании, основанной в 2002 году, были крайне тяжелыми: первые три полета ракеты Falcon 1 закончились катастрофой. По признанию Илона Маска, если бы четвертая попытка также оказалась неудачной, компания могла закрыться из-за финансового кризиса. Однако в 2008 году Falcon 1 успешно вышла на орбиту, что стало началом новой эры.

В настоящее время основной рабочей силой компании является ракета Falcon 9. Эта многоразовая ракета, дебютировавшая в 2010 году, резко снизила стоимость доставки грузов в космос. Только в 2025 году с помощью Falcon 9 планируется осуществить 165 полетов, что является беспрецедентной интенсивностью в этой области.

Starlink — основной драйвер роста

Главной причиной выхода SpaceX в лидеры с таким огромным отрывом стала глобальная спутниковая система связи Starlink. Почти 75% всех полетов, осуществляемых компанией, направлены именно на расширение этой сети. По данным астрофизика Джонатана Макдауэлла, по состоянию на 18 июня на орбиту было выведено 12 318 спутников Starlink.

Компания не намерена останавливаться на достигнутом. В будущем ожидается, что группировка Starlink достигнет 40 тысяч аппаратов. Это создаст возможность использования высокоскоростного интернета даже в самых отдаленных точках мира. Для таких государств, как Узбекистан, имеющих ограниченный выход к морю и зависящих от глобальных магистральных сетей, подобные спутниковые технологии имеют важное значение для обеспечения стабильности связи.

Планы на будущее: Starship и искусственный интеллект

Амбиции Илона Маска не ограничиваются только интернетом. Недавно он объявил о плане разместить в космосе до одного миллиона центров обработки данных (дата-кентер). Это превратит SpaceX из простого оператора ракет в крупного участника рынка AI. Ключевую роль в реализации этих планов сыграет самая мощная в мире ракета Starship.

Starship, который сейчас проходит испытания, предназначен для полного многократного использования и может совершать тысячи полетов в год. По сообщению иксбт.ком, эта технология станет решающим фактором не только в освоении околоземной орбиты, но и в колонизации Луны и Марса. Нынешний рекорд SpaceX служит фундаментом для нового, более масштабного расширения человечества в космосе.