Суперстолкновение в группе Дж! Действующий чемпион Аргентина против Австрии

Матчи 2-го тура группового этапа чемпионата мира вступили в свою самую жаркую фазу. Сегодня миллионы футбольных болельщиков ждут настоящего центрального события в группе Дж.

Лидеры группы, одержавшие победу в первом туре и набравшие по 3 очка — действующий чемпион мира Аргентина а также сильная и амбициозная Австрия столкнутся друг с другом. Три очка в этом матче могут досрочно обеспечить одной из команд путевку в следующий этап.

Важная информация о матче:

Турнир: ЧМ-2026, группа Дж, 2-й тур

Матч: Аргентина — Австрия

Дата и место: 22 июня, город Арлингтон

Время начала: по ташкентскому времени в 22:00

Стартовые составы команд известны!

Обе сборные задействовали свои лучшие силы в этом важном противостоянии. Мы станем свидетелями столкновения таких мировых звезд, как Лионель Месси и Давид Алаба:

Аргентина: Э. Мартинес, Молина, Ромеро, Лисандро Мартинес, Медина, Фернандес, Мак Аллистер, Де Пауль, Альмада, Лаутаро Мартинес, Месси.

Австрия: А. Шлагер, Алаба, Дансо, Пош, К. Шлагер, Ваннер, Грегорич, Забитцер, Зайвальд, Лаймер, Шмид.

Второй матч в группе: пути назад нет!

Во втором матче этой группы сразятся сборные Иордании (0) и Алжира (0), которые упустили возможность в первом туре и пока не набрали ни одного очка. Для этих двух представителей, стремящихся продолжить свой путь на турнире, данный матч имеет жизненно важное значение.

Впереди нас ждет настоящее футбольное зрелище, продолжайте поддерживать свои любимые команды!