Классические части Call of Duty: Black Ops возвращаются на консоли PlayStation

·2·Технологии
Классические части Call of Duty: Black Ops возвращаются на консоли PlayStation

Легендарные части Black Ops и Black Ops 2 серии Call of Duty, одной из самых популярных франшиз в индустрии видеоигр, ожидаются на современных консолях PlayStation. Студия Treyarch подтвердила, что планирует выпустить эти классические проекты на новых платформах в июле этого года. Это стало большой новостью для поклонников игр, которые многие годы оставались доступны только на устройствах старого поколения или с ограничениями на ПК. Об этом сообщает Ixbt.com.

Однако вслед за позитивными новостями в игровом сообществе разгорелись жаркие споры. Основной причиной стала неожиданно высокая ценовая политика, установленная издателем Activision. Согласно утечкам и обновлениям в цифровых магазинах, базовая версия каждой игры может стоить около 40 долларов. Это считается довольно высокой ценой для проектов, которым более десяти лет.

Проблема цен и дополнительного контента

Ситуацию осложняет тот факт, что для полноценного погружения в игру потребуется покупка дополнительных DLC-пакетов. Ожидается, что цена за каждый DLC составит 10 долларов, а сезонные абонементы (Season Pass) обойдутся примерно в 30 долларов. Если пользователь захочет приобрести обе игры со всеми дополнениями, общие затраты могут приблизиться к 160 долларам.

По данным ixbt.com, речь идет не о полноценном ремейке или ремастере с полностью обновленной графикой, а об обычном порте. То есть, хотя игры будут адаптированы под современные системы, их визуальный облик и механика останутся такими же, как во времена PlayStation 3 и Xbox 360. Это вызывает справедливые претензии игроков, так как даже современные AAA-проекты зачастую не продаются по такой высокой цене.

Реакция и ожидания сообщества

Геймерское сообщество обвиняет компанию Activision в попытке вернуть модель монетизации начала 2010-х годов, но по сегодняшним завышенным ценам. Критики отмечают, что за высокую стоимость пользователи не получат ни обновленных серверов, ни технически усовершенствованного продукта. Это расценивается скорее как попытка заработать на чувстве ностальгии.

Несмотря на это, части Black Ops и Black Ops 2 считаются одними из самых успешных игр в истории Call of Duty благодаря своему великолепному сюжету и многопользовательскому (multiplayer) режиму. Для геймеров из Узбекистана возвращение этих классических частей также может быть интересным, однако вопрос цены наверняка окажет значительное влияние на региональный спрос.

Эти релизы послужат для Activision своего рода тестом. Если проекты окажутся коммерчески успешными, компания может в будущем перевыпустить и другие старые части в таком же формате. А пока фанаты ждут официального релиза в июле и объявления окончательных цен.

Call of DutyPlayStationActivisionTreyarchВидеоигры
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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