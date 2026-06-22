История обновлена: Месси стал абсолютным лучшим бомбардиром в истории ЧМ (видео)

Матч между сборными Аргентины и Австрии в рамках 2-го тура чемпионата мира был вписан в историю футбола золотыми буквами. Историческое событие, которого ждали миллионы болельщиков, свершилось: легендарный Лионель Месси поразил ворота Австрии, открыв новую страницу в мировом футболе!

Единственный гол, определивший исход первого тайма

Сборная Аргентины сумела забить важный гол в этом напряженном противостоянии. Решающий мяч, изменивший ход игры и футбольные летописи, был забит Лео Месси на 38-й минуте встречи.

Чемпионат мира | 2-й тур Аргентина — Австрия 1:0 ⚽️ Гол: Месси, 38'

Рекорд Мирослава Клозе побит!

Этот гол вывел Месси на самую высокую вершину в истории мундиалей:

Абсолютный рекордсмен: 38-летний нападающий отметил свой 17-й гол на чемпионатах мира и стал лучшим бомбардиром в истории турнира.

Исторический обгон: С этим показателем Месси обошел бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе, который долгое время удерживал рекорд с 16 голами.

Демонстрация результативности и на текущем мундиале

Лионель Месси проводит этот турнир в Северной Америке в потрясающем темпе. Мяч в ворота Австрии был засчитан как его 4-й гол на данном чемпионате. Напомним, что в первом туре в матче против сборной Алжира Лео оформил великолепный хет-трик.

Несмотря на возраст, 38-летний капитан продолжает творить чудеса на зеленом поле, уверенно ведя Аргентину к защите чемпионского титула!