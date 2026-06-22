Тибо Куртуа рассказал об условиях пребывания в «Реал Мадриде» и планах на завершение карьеры

·4·Спорт
Тибо Куртуа рассказал об условиях пребывания в «Реал Мадриде» и планах на завершение карьеры

Голкипер мадридского «Реал Мадрида» Тибо Куртуа поделился своими планами относительно будущего и завершения карьеры. Бельгийский вратарь заявил, что хочет остаться в «королевском клубе» до конца, однако признал, что окончательное решение зависит только от руководства. Об этом сообщает издание Goal.com. сообщает издание.

На данный момент 34-летний опытный голкипер остается одним из сильнейших вратарей в мировом футболе. Его действующий контракт с мадридской командой рассчитан до июня 2027 года. Футболист, перебравшийся из Лондона в столицу Испании восемь лет назад, отметил, что осуществил свою детскую мечту.

Будущее и решение руководства клуба

В своем интервью Тибо Куртуа не скрыл, что его главной целью является завершение карьеры именно в «Реал Мадриде». «Все зависит от того, чего хочет клуб. Я всегда уважаю их решения. Надеюсь, что еще через 4 или 5 лет я завершу свою карьеру именно здесь. Это моя мечта», — сказал бельгийский вратарь.

В то же время Куртуа прекрасно понимает жестокие правила современного футбола. 34-летний футболист осознает, что смена поколений в командах — процесс естественный, однако чувствует, что его нынешняя спортивная форма позволяет играть на высоком уровне еще несколько лет. По его словам, долгосрочные планы клуба определят его судьбу.

От трудностей до героизма

Путь Куртуа в «Реал Мадриде» не был легким. В первых сезонах он подвергался критике со стороны болельщиков и экспертов. Однако со временем он стал неотъемлемой частью команды. В частности, его героические действия в финале Лиги чемпионов 2022 года поставили его в один ряд с величайшими вратарями в истории клуба.

В текущем сезоне Тибо Куртуа также демонстрирует стабильную игру. Выступления в 32 матчах Ла Лиги и уверенные действия в преддверии чемпионата мира 2026 года доказали, что он по-прежнему остается одним из вратарей номер один в мире.

Если Куртуа, как он сам говорит, проведет в белой форме еще 5 лет, он присоединится к числу немногих легендарных футболистов, защищавших цвета «Реал Мадрида» до 39 лет. Это потребует от голкипера не только мастерства, но и высочайшего уровня дисциплины и физической подготовки.

Реал МадридТибо КуртуаФутболТрансферыЛа Лига
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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