Лионель Месси обновил абсолютный рекорд в истории чемпионатов мира

·32·Спорт
Лионель Месси обновил абсолютный рекорд в истории чемпионатов мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси открыл новую страницу в истории чемпионатов мира. Оформив дубль в матче против Австрии, футболист стал лучшим бомбардиром в истории турнира. Этим результатом он обновил рекорд легендарного нападающего из Германии Мирослава Клозе, который долгое время удерживал лидерство. Об этом сообщает Goal.com .

В этом поединке, прошедшем в Далласе, Аргентина одержала победу со счетом 2:0. Месси обновил рекорд, забив свой 17-й гол на чемпионатах мира на 38-й минуте встречи, а к концу игры отправил в ворота соперника и 18-й мяч. Стоит отметить, что в начале матча Месси не смог реализовать пенальти, однако эта ошибка не помешала ему достичь исторического результата.

Мирослав Клозе: «Месси — лучший всех времен»

Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе, комментируя обновление своего рекорда, выразил глубокое уважение аргентинской звезде. Клозе с 2014 года занимал первое место в списке бомбардиров чемпионатов мира с 16 голами.

«Я всегда говорил, что Месси — не просто обычный футболист. Для меня Лео — лучший футболист всех времен! Поздравляю, чемпион!» — цитирует слова Мирослава Клозе издание Goal.com. Бывший немецкий футболист подчеркнул, что рекорды рано или поздно всё равно обновляются, и он рад, что это сделал именно Месси.

Месси начал этот турнир в великолепной спортивной форме. До игры с Австрией он оформил хет-трик в матче против Алжира, сравнявшись с результатом Клозе в 16 голов. Теперь, имея в активе 18 мячей, он стал самым эффективным игроком в истории турнира. Этот результат стал не только личным рекордом, но и обеспечил сборной Аргентины досрочный выход в плей-офф.

38-летний нападающий, который сейчас защищает цвета клуба «Интер Майами», продолжает демонстрировать высокий уровень игры на одном из своих последних крупных турниров. Для восьмикратного обладателя «Золотого мяча» этот рекорд, несомненно, станет одним из самых престижных достижений в его богатой коллекции. Мировое футбольное сообщество сейчас с огромным интересом следит за каждым действием Месси.

Лионель МессиМирослав КлозеАргентинаЧемпионат мираРекорд
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Сборная Узбекистана прибыла в Хьюстон перед матчем с ПортугалиейСборная Узбекистана прибыла в Хьюстон перед матчем с ПортугалиейСегодня, 03:28Хулиан Альварес выразил желание покинуть «Атлетико Мадрид», «Барселона» ждет решенияХулиан Альварес выразил желание покинуть «Атлетико Мадрид», «Барселона» ждет решенияСегодня, 03:23Турция нанесла 62 удара, но так и не смогла забить ни одного голаТурция нанесла 62 удара, но так и не смогла забить ни одного голаСегодня, 03:19Трансфер Мейсона Гринвуда под угрозой: «Рома» столкнулась с финансовыми проблемамиТрансфер Мейсона Гринвуда под угрозой: «Рома» столкнулась с финансовыми проблемамиСегодня, 02:55Челси готов расстаться с Трево Чалобахом: защитником интересуются европейские клубыЧелси готов расстаться с Трево Чалобахом: защитником интересуются европейские клубыСегодня, 02:35Лионель Месси обновил мировой рекорд: Аргентина досрочно вышла в плей-оффЛионель Месси обновил мировой рекорд: Аргентина досрочно вышла в плей-оффСегодня, 01:51
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш