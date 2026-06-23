Лионель Месси обновил абсолютный рекорд в истории чемпионатов мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси открыл новую страницу в истории чемпионатов мира. Оформив дубль в матче против Австрии, футболист стал лучшим бомбардиром в истории турнира. Этим результатом он обновил рекорд легендарного нападающего из Германии Мирослава Клозе, который долгое время удерживал лидерство. Об этом сообщает Goal.com .

В этом поединке, прошедшем в Далласе, Аргентина одержала победу со счетом 2:0. Месси обновил рекорд, забив свой 17-й гол на чемпионатах мира на 38-й минуте встречи, а к концу игры отправил в ворота соперника и 18-й мяч. Стоит отметить, что в начале матча Месси не смог реализовать пенальти, однако эта ошибка не помешала ему достичь исторического результата.

Мирослав Клозе: «Месси — лучший всех времен»

Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе, комментируя обновление своего рекорда, выразил глубокое уважение аргентинской звезде. Клозе с 2014 года занимал первое место в списке бомбардиров чемпионатов мира с 16 голами.

«Я всегда говорил, что Месси — не просто обычный футболист. Для меня Лео — лучший футболист всех времен! Поздравляю, чемпион!» — цитирует слова Мирослава Клозе издание Goal.com. Бывший немецкий футболист подчеркнул, что рекорды рано или поздно всё равно обновляются, и он рад, что это сделал именно Месси.

Месси начал этот турнир в великолепной спортивной форме. До игры с Австрией он оформил хет-трик в матче против Алжира, сравнявшись с результатом Клозе в 16 голов. Теперь, имея в активе 18 мячей, он стал самым эффективным игроком в истории турнира. Этот результат стал не только личным рекордом, но и обеспечил сборной Аргентины досрочный выход в плей-офф.

38-летний нападающий, который сейчас защищает цвета клуба «Интер Майами», продолжает демонстрировать высокий уровень игры на одном из своих последних крупных турниров. Для восьмикратного обладателя «Золотого мяча» этот рекорд, несомненно, станет одним из самых престижных достижений в его богатой коллекции. Мировое футбольное сообщество сейчас с огромным интересом следит за каждым действием Месси.