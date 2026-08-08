Соглашение по Ормузскому проливу близко: какие условия выдвигает Иран?

В переговорах вокруг Ормузского пролива, имеющего решающее значение для мирового энергетического рынка, наблюдается серьёзный прогресс. По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, Тегеран и Маскат «очень близки» к соглашению о новом маршруте для движения судов.

Однако это не означает, что пролив будет полностью открыт. Иран также выдвигает США отдельные условия для восстановления обычного судоходства, и именно эти требования могут стать самой сложной частью переговоров.

О чём договариваются Иран и Оман?

Как сообщил Арагчи, Иран больше не считает приемлемой действовавшую ранее в Ормузском проливе систему разделения движения судов.

По этой причине Тегеран и Маскат пока работают не над постоянной, а над временной новой морской трассой. Постоянная схема может потребовать больше времени из-за технических и юридических вопросов.

По данным Reuters, один из обсуждаемых вариантов предусматривает предоставление Ирану определённого контроля над судами, входящими в сторону Персидского залива. Стороны обсуждали схемы, при которых суда могли бы двигаться в одном направлении через территориальные воды Ирана, а в другом — через воды Омана.

Министерство иностранных дел Омана охарактеризовало переговоры как «позитивные и конструктивные».

Но соглашение автоматически не откроет пролив

Арагчи особо подчеркнул именно этот момент.

По его словам, договорённость с Оманом о морском маршруте — лишь технический этап. Для восстановления полноценного и свободного судоходства через Ормуз необходимо также выполнить политические требования Тегерана к США.

Иранская сторона требует от Вашингтона выплатить компенсацию за прежние соглашения, которые Тегеран считает нарушенными США. Представители Высшего совета национальной безопасности Ирана также назвали среди требований прекращение угроз со стороны США, отмену санкций и блокады, а также размораживание и освобождение замороженных иранских активов.

Корпус стражей исламской революции Ирана также заявил, что соглашение с Оманом не следует приравнивать к полному открытию пролива.

Согласно их позиции, судоходство может быть полностью восстановлено только после того, как Вашингтон примет условия Тегерана.

Вашингтон же подаёт иной сигнал

Американская сторона оценивает переговоры значительно более оптимистично.

Американский чиновник, беседовавший с Reuters 7 августа, заявил, что между Ираном и Оманом наблюдается прогресс и соглашение может быть объявлено «в ближайшее время».

По его словам, если сделка восстановит беспрепятственное движение торговых судов, США готовы отменить введённую ими блокаду иранских портов. Однако Вашингтон подчёркивает, что будет связывать свои шаги с тем, как Тегеран на практике выполнит условия соглашения.

Таким образом, существуют две разные трактовки одних и тех же переговоров:

— США рассматривают их как соглашение, ведущее к восстановлению судоходства;

— Иран же считает договорённость с Оманом лишь соглашением о временном морском маршруте.

Именно это расхождение является одним из главных вопросов, которые предстоит решить в ходе дальнейших переговоров.

Почему Ормузский пролив важен для всего мира?

Ормуз — не просто региональный морской путь. Он соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем и считается одним из важнейших узлов мировой энергетической торговли.

По данным Управления энергетической информации США, в первой половине 2025 года через пролив в среднем транспортировалось 20,9 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. Это составляло примерно пятую часть мирового потребления нефти за тот период. Кроме того, через этот маршрут проходило более 20 процентов мировой торговли сжиженным природным газом.

В первом квартале 2026 года поток нефти через Ормуз сократился до 14,6 миллиона баррелей. Это показывает, насколько быстро напряжённость в регионе и ограничения движения судов могут повлиять на глобальную цепочку поставок.

Поэтому любые новости о проливе могут повлиять на цены на нефть, страховые расходы, морские перевозки и в конечном итоге — даже на инфляцию в разных странах.

Теперь решающий момент — между США и Ираном

Иран и Оман могут быть очень близки к техническому соглашению. Однако главное политическое препятствие пока не устранено.

С одной стороны, Тегеран требует компенсации, отмены санкций и гарантий безопасности. С другой — Вашингтон ставит на первое место восстановление беспрепятственного движения судов.

Поэтому соглашение между Ираном и Оманом, которое может быть объявлено в ближайшие дни, станет важным поворотным моментом, но не завершением кризиса вокруг Ормуза.

Теперь главный вопрос заключается в следующем: станет ли временный морской маршрут мостом к большому мирному соглашению или из-за политических условий Ормуз вновь останется закрытым?

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