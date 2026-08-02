Учитель, поставивший итоговые оценки студентам перед смертью, тронул всех до глубины души

В декабре 2020 года учитель математики средней школы в городе Дель-Рио, штат Техас, США, Мануэль Алехандро Наварро привлек внимание всего мира. Трогательная история из его жизни широко разошлась в социальных сетях и никого не оставила равнодушным.

В то время дочь преподавателя опубликовала в соцсетях фотографию, на которой ее отец, лежа на больничной койке, работает за ноутбуком. Снимки быстро стали предметом широкого обсуждения и были оценены как символ истинной преданности учителя своему делу.

Как выяснилось, зная, что его состояние крайне тяжелое, Наварро взял с собой в больницу ноутбук, чтобы успеть оценить задания учеников перед тем, как попасть в реанимацию. Несмотря на лечение в клинике, он продолжал работать, чтобы школьники вовремя получили свои оценки.

По словам членов семьи, несмотря на резкое ухудшение здоровья, он стремился до конца выполнить свой долг. Образование и будущее учеников были для Наварро выше любых трудных жизненных обстоятельств.

Как отметила его дочь, отец всегда с особой любовью и вниманием относился к своим подопечным, особенно к детям, изучающим английский как второй язык. Он всегда ответственно подходил к тому, чтобы они получали знания, добивались успехов и вовремя получали свои оценки.

На следующий день после того, как Мануэль Алехандро Наварро полностью завершил проверку работ учеников, он скончался в возрасте 66 лет. Его знаменитая фотография, запечатлевшая преданное исполнение профессионального долга даже в больничных стенах, сегодня стала одним из незабываемых символов труда, ответственности и верности профессии всех учителей, самоотверженно трудящихся и во внеурочное время.