«Бродячий» кабан в центре Будапешта остановил движение метро

В центре столицы Венгрии Будапешта произошёл неожиданный и чрезвычайный инцидент. Кабан, бродивший по городским улицам, спустился на станцию метро, в результате чего пассажиров срочно эвакуировали, а движение поездов временно приостановили.

Об этом официально сообщила Будапештская транспортная компания (БКВ).

«Неожиданный пассажир», проникший в вагон, и экстренная эвакуация

Представители транспортной компании сообщили, что дикое животное неожиданно появилось на станции метро «площадь Лайоша Кошута»:

«Животное на короткое время забралось в один из вагонов, к счастью, никто из пассажиров не пострадал. Затем оно выбралось из вагона, спустилось по служебной лестнице и спряталось под поездом, стоявшим на станции. Сотрудники БКВ незамедлительно эвакуировали людей со станции и оцепили территорию. Все пассажиры безопасно покинули станцию», — говорится в заявлении БКВ.

Из-за этой чрезвычайной ситуации движение поездов на линии М2 было временно ограничено, а для пассажиров организовали движение специальных автобусов.

Реакция мэра Будапешта и решение ветеринара

Прибывшим на место сотрудникам экстренных служб удалось поймать кабана. Однако в ходе осмотра выяснилось, что животное получило тяжёлые ранения. Вызванный ветеринар, оценив ситуацию, принял решение застрелить (усыпить) его, чтобы обеспечить безопасность людей и предотвратить страдания животного.

По словам пресс-секретаря Национальной охотничьей палаты Венгрии Аттилы Фельдвари, дикие кабаны могут представлять серьёзную опасность для людей в густонаселённых местах. Поэтому в подобных ситуациях этот способ считается наиболее безопасным для их обезвреживания.

Мэр Будапешта Гергей Карачонь также отреагировал на этот необычный инцидент на своей странице в социальной сети Facebook:

«Я никогда не думал, что мне когда-нибудь придётся писать о таком происшествии. Как кабан оказался на такой центральной станции метро, как “площадь Лайоша Кошута”, пока остаётся загадкой», — написал мэр города.

В настоящее время проводится расследование, в ходе которого выясняется, где именно животное получило ранения и как добралось до станции метро в центре города.

Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со своими знакомыми через Telegram или другие социальные сети.