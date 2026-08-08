Астон Вилла ведёт переговоры о трансфере Жоау Палиньи

Английский клуб «Астон Вилла» начал официальные переговоры о трансфере выступающего за мюнхенскую «Баварию» Жоау Палиньи, чтобы решить проблему нехватки игроков в полузащите. Как сообщает Goal.com, главный тренер бирмингемской команды Унаи Эмери назвал опытного португальца основным кандидатом для усиления состава, столкнувшегося с чередой травм. Об этом Goal.com сообщает .

Руководство «Астон Виллы» выступило с заявлением по поводу трансфера и в интервью немецкому изданию Bild подтвердило, что переговоры продолжаются. По словам представителя клуба Дамиана Виадагани, стороны ещё не достигли окончательной договорённости, однако было отдельно отмечено, что отношения с «Баварией» находятся на очень хорошем уровне.

Кризис из-за травм и проблемы в центре поля

Активность «Астон Виллы» на трансферном рынке неслучайна. Основной опорный полузащитник Амаду Онана пропустит значительную часть сезона из-за разрыва крестообразных связок колена. Кроме того, переход Юри Тилеманса в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно существенно ограничил возможности команды в центре поля.

Хотя состав клуба пополнили такие игроки, как Жоау Гомес и Йохан Манзамби, плотный календарь Английской Премьер-лиги и еврокубков требует от Унаи Эмери опытного футболиста. Жоау Палинья, в прошлом сезоне выступавший за «Тоттенхэм», благодаря огромному опыту в АПЛ считается идеальным кандидатом для закрытия этой позиции.

Условия «Баварии» и будущее игрока

По информации Sky Германй, мюнхенская « Бавария » не намерена вновь отдавать своего футболиста в аренду. Немецкий гранд готов рассматривать только предложения о полноценном трансфере португальского полузащитника, который ранее был приобретён за 51 миллион евро.

Если «Астон Вилла» хочет довести этот трансфер до конца, клубу придётся сделать серьёзный финансовый шаг. Переход Жоау Палиньи, известного успешными выступлениями за «Фулхэм», в бирмингемский клуб даст ему не только возможность вернуться в АПЛ, но и сыграть ключевую роль в амбициозном проекте команды.