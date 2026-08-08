Громкий план в UFC: может состояться супербой Гэтжи — Махачев

Чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи может освободить свой пояс ради супербоя против чемпиона в полусреднем весе Ислама МахачеваОб этом сообщил менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы обоих известных бойцов.

Это заявление вызвало широкое обсуждение в мире ММА и спортивных СМИ.

«Чек с наибольшим количеством нулей»: откровенное заявление менеджера

Али Абдель-Азиз принял участие в очередном выпуске подкаста «Пунд 4 Пунд» и открыто рассказал о будущем Гэтжи и наиболее выгодных в финансовом плане вариантах:

«Если Джастину Гэтжи нужно выбрать только один бой, я хочу, чтобы он выбрал самого крупного соперника и бой, рядом с именем которого будет самый большой чек. Это не обязательно должен быть поединок за защиту его чемпионского пояса. Это может быть бой за титул в полусреднем весе или пояс БМФ. Главное — кто предложит ему чек с наибольшим количеством нулей. Я считаю, что никто из топовых бойцов лёгкого веса не сможет добавить ничего нового к наследию Джастина Гэтжи. Чарльз Оливейра? Сколько раз он сдавался. Арман Царукян, возможно, самый сложный соперник в дивизионе и будущий чемпион. Макс Холлоуэй победил Джастина — ну и что. Но сейчас я рассуждаю эгоистично: если Джастин Гэтжи хочет драться с Исламом, он может получить этот бой. Почему бы и нет? Тогда он освободит чемпионский пояс в лёгком весе» — сказал Абдель-Азиз.

Какова ситуация? Ближайшие планы бойцов

В июне Илию Топурию Джастин Гэтжи, завоевавший пояс в лёгком весе, заявил, что не будет выходить в октагон до конца текущего года и намерен отдохнуть.

В свою очередь, чемпион в полусреднем весе Ислам Махачев через неделю в Филадельфии в главном бою турнира UFC 330 защитит свой пояс в поединке против ирландского претендента Иэна Мачадо Гэрри .

Если Махачев победит в предстоящем бою, вероятность супербоя между Гэтжи и Махачевым в начале 2027 года ещё больше возрастёт.

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