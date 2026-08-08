Триллер в Ташкенте: «Бунёдкор» уступил ОКМК и потерял очки в 6-м матче подряд!

·66·Спорт
Триллер в Ташкенте: «Бунёдкор» уступил ОКМК и потерял очки в 6-м матче подряд!

В одном из центральных матчей 16-го тура Суперлиги Узбекистана, прошедшем в Ташкенте, «Бунёдкор» принимал на своем поле ОКМК. В богатом на голы и напряженном матче подопечные Мирджалол Косимов одержали волевую победу.

Это поражение стало для «ястребов» / «галок» шестым подряд поражением в текущем чемпионате и показало, что кризис в команде усугубляется.

Камбэк в Ташкенте и триллер с 5 голами

Матч начался с активности «Бунёдкор». На 26-й минуте Дмитрий Плетнев открыл счет, однако ОКМК еще в первом тайме совершил резкий «камбэк» и всего за 9 минут забил 3 гола:

  • На 33-й минуте Сиёваш Хакназарий точно реализовал пенальти и сравнял счет.

  • На 39-й минуте Нодир Абдураззоков вывел гостей вперед.

  • А на 42-й минуте Азиз Ксолмуродов забил третий гол ОКМК.

В начале второго тайма, на 47-й минуте, Носир Абдусаломов сократил разрыв в счете (2:3), однако «ласточки» не смогли найти в себе силы, чтобы восстановить равновесие.

Ситуация в таблице: ОКМК вошел в тройку лидеров

Благодаря этой важной победе команда ОКМК под руководством Мирджалол Косимов довела количество набранных очков до 28 и поднялась на 3-е место турнирной таблицы.

«Бунёдкор», который терпит поражения в 6 матчах подряд, с 19 очками остается на 10-м месте турнирной таблицы.

Протокол матча:

Суперлига. 16-й тур

«Бунёдкор» — ОКМК 2:3

8 августа. Ташкент. Стадион «Бунёдкор».

  • Голы: Дмитрий Плетнев (26), Носир Абдусаломов (47) — Сиёваш Хакназарий (33, пенальти), Нодир Абдураззоков (39), Азиз Ксолмуродов (42).

  • «Бунёдкор»: Абдумавлон Абдулджалилов, Сардор Рахмонов, Дмитрий Плетнев, Амир То‘ракулов, Сардор Абдунабиев (Ислом Анваров, 46), Мухаммад Хакимов, Шахзод Не’матджонов (Абдулфайз Бобомуродов, 66), Музаффар Олимджонов (Абдулкодир Мирфайзиев, 86), Носир Абдусаломов, Шамсиддин Турсунмахамадов, Азизбек То‘лкинбеков (Мухаммадали Адхамов, 83).

  • ОКМК: Джавохир Илёсов, Шахзод Тоиров, Гиорги Папава, Аваз О‘лмасалиев (Аброр Каримов, 46), Дилшод Ахмадалиев, Азиз Ксолмуродов (Урош Койич, 72), Асад Собирджонов (Иван Пешич, 72), Нодир Абдураззоков (Хазрат Турсункулов, 83), Саидафзал Ахроров, Ариксиро Сентоку, Сиёваш Хакназарий.

  • Предупреждение: Азиз Ксолмуродов (54).

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БунёдкорОКМКТашкентМирджалол Касымов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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