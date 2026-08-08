Трансфер Родри изменит состав Барселоны

·106·Спорт
Трансфер Родри изменит состав Барселоны

Как сообщает спортивное издание, неожиданный трансфер Родри Барселоны требует серьезных изменений в спортивном проекте. Главный тренер Ханси Флик получит в свои ряды футболиста высокого уровня, однако эта сделка ставит перед клубом новые задачи и ускоряет процесс оптимизации состава. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Спортивному директору клуба Деку придется и дальше использовать свою «магическую формулу», чтобы согласовать пожелания всех заинтересованных сторон и создать новые источники дохода. Ожидается, что Родри присоединится к команде уже в воскресенье, что резко усилит конкуренцию в полузащите.

Оптимизация состава и судьба молодых игроков

В настоящее время, во время первых тренировок на базе Спотифай Камп Ноу, Деку и Флик провели серию встреч с молодыми футболистами. На этих встречах каждому игроку подробно объяснили требования на новый сезон и перспективы его дальнейшего пребывания в клубе.

Некоторые молодые таланты уже узнали о своей судьбе. В частности, Диарра, Алекс Гонсалес и Густаво вскоре вернутся в состав Барселоны Атлетик. Их роль в основной команде пока остается ограниченной.

Футболисты, ищущие новую команду

Другой полузащитник, Тони Маркес, понял, что пришло время найти новый клуб для продолжения карьеры. Для его развития необходима стабильная игровая практика, а в полузащите Барселоны конкуренция за минуты крайне высока.

Поэтому поиск новой команды за пределами Спотифай Камп Ноу выглядит для Маркеса самым правильным решением. Руководство клуба также учитывает будущее футболиста при завершении переговоров по контрактам.

В ближайшие дни в команде ожидается еще больше изменений, чем предполагалось. До закрытия трансферного окна некоторых футболистов могут отдать в аренду, а с другими планируют расстаться окончательно.

БарселонаРодриДекуХанси ФликТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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