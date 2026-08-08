Тьяго Альмада покинул «Атлетико Мадрид» и присоединился к «Ривер Плейт»

·81·Спорт
Тьяго Альмада покинул «Атлетико Мадрид» и присоединился к «Ривер Плейт»

Полузащитник сборной Аргентины Тьяго Альмада продолжит карьеру на родине. Как сообщает Goal.com, мадридский «Атлетико» и аргентинский «Ривер Плейт» объявили о достижении официальной договорённости по трансферу футболиста. Это решение завершило европейский этап карьеры аргентинца и вернуло его домой. Об этом Goal.com сообщает .

Как стало известно, Тьяго Альмада присоединился к мадридскому клубу прошлым летом. Однако первый и единственный сезон в столичной команде продлился не так долго, как он ожидал. За короткий период в чемпионате Испании футболист пытался закрепиться в основном составе команды и провёл 40 матчей во всех турнирах.

Итоги единственного сезона в Европе

Отмечается, что за единственный сезон в составе «Атлетико» Тьяго Альмада забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Хотя его игра не осталась незамеченной тренерским штабом, стороны сочли целесообразным продолжить карьеру футболиста в чемпионате Аргентины.

Хотя финансовые детали трансфера не раскрываются, соглашение официально подтверждено. «Ривер Плейт» с большой радостью встретил возвращение талантливого футболиста в команду и планирует сделать его одним из ключевых игроков состава.

Официальная реакция клуба

Мадридский клуб опубликовал заявление на своём официальном сайте, поблагодарив футболиста. В нём говорится: &лдкуо;Клуб «Атлетико Мадрид» желает Тьяго Альмаде больших успехов в профессиональной карьере и личной жизни&рдкуо;.

Этот трансфер открывает новую страницу в карьере аргентинского футболиста. Вернувшись на родину, он получил возможность продолжить выступления на высоком уровне в составе «Ривер Плейт» и направить свой международный опыт на пользу команде.

Тьяго АльмадаАтлетико МадридРивер ПлейтТрансферАргентина
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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