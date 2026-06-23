Лионель Месси обновил мировой рекорд: капитан Аргентины вписал свое имя в историю в матче против Австрии

·51·Спорт
Лионель Месси обновил мировой рекорд: капитан Аргентины вписал свое имя в историю в матче против Австрии

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси продолжает удивлять футбольный мир, установив очередной исторический результат. В матче группы Дж против Австрии, прошедшем в Техасе, Месси оформил дубль, обеспечив своей команде победу со счетом 2:0. Этот успех значим не только из-за победы, но и благодаря установлению нового рекорда в истории чемпионатов мира. Об этом сообщает Goal.com.

Благодаря голам в этом поединке Лионель Месси довел общее количество своих забитых мячей на чемпионатах мира до 18. Таким образом, он побил рекорд легендарного немецкого нападающего Мирослава Клозе, забившего 16 голов. По информации Goal.com, это достижение Месси вызвало бурный восторг у членов сборной Аргентины, которые после игры выразили глубокое уважение своему капитану.

Полузащитник Алексис Мак Аллистер особо отметил не только мастерство Месси на поле, но и его влияние в раздевалке. «Он лучший футболист в мире. Мы все готовы отдать всего за Лео. Вместе с ним мы победили во многих турнирах, и для нас очень важно, чтобы он был счастлив. Он продолжает мотивировать нас», — заявил Мак Аллистер в интервью изданию Mundo Deportivo.

Восторг и гордость внутри команды

Леандро Паредес, который много лет играет с Месси в одной команде, также не скрыл своего удивления тем, что капитан каждый раз открывает в себе новые грани. По его словам, хотя Месси уже достиг всего, каждый раз, выходя на поле, он находит новые способы поразить своих одноклубников.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес признался, что после матча не смог сдержать слез, будучи глубоко тронутым игрой Месси. Защитник отметил, что борьба против физически мощных защитников Австрии была трудной, но осознание того, что в линии атаки находится величайший футболист всех времен, придает команде дополнительную уверенность.

«Я бесконечно горжусь тем, что он каждый день с нами и что он аргентинец. Слова бессильны описать его, мы должны просто наслаждаться его игрой», — говорит Лисандро Мартинес. Эта победа не только укрепила позиции сборной Аргентины в группе, но и еще больше закрепила место Месси в истории мирового футбола.

Для футбольных болельщиков Узбекистана этот рекорд также стал ожидаемым событием. То, что Лионель Месси в свои 37 лет продолжает демонстрировать игру высочайшего уровня, свидетельствует о том, что он останется одной из главных звезд и на чемпионате мира 2026 года. В настоящее время сборная Аргентины под руководством Месси продолжает покорять новые вершины.

Лионель МессиАргентинаЧемпионат мираРекордФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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