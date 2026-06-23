Барселона готова потратить 130 миллионов евро за Хулиана Альвареса

·71·Спорт
Барселона готова потратить 130 миллионов евро за Хулиана Альвареса

В испанском футболе назревает очередная громкая трансферная сделка. Каталонская «Барселона» готовит рекордное предложение в размере 130 миллионов евро, чтобы заполучить нападающего «Атлетико Мадрид» Хулиана Альвареса. Вероятность этого перехода резко возросла после того, как чемпион мира из Аргентины открыто выразил желание покинуть мадридский клуб. Об этом сообщает Goal.com в своем

материале. По информации издания SPORT, недовольство Хулиана Альвареса атмосферой на стадионе «Метрополитано» и его заявления о поиске новых вызовов побудили руководство «Барселоны» к действиям. Сделка, которая изначально казалась невозможной, теперь стала приоритетной задачей для функционеров клуба. Каталонцы намерены использовать личную позицию футболиста как главный рычаг в переговорах.

Процесс переговоров и финансовые детали

Как стало известно, первая встреча представителей «Барселоны» и агентов футболиста состоялась 27 мая этого года. На этом саммите стороны обсудили основные условия будущего соглашения. В настоящее время руководство клуба работает над вторым, доработанным предложением, сумма которого, как ожидается, составит 130 миллионов евро.

«Барселона» уверена, что стратегически полностью контролирует ситуацию. Предупреждения о том, что руководство «Атлетико Мадрид» может подать жалобу на незаконные контакты с игроком, не останавливают каталонцев. Клуб расценивает это как обычный процесс на современном трансферном рынке.

Если трансфер Хулиана Альвареса состоится, он станет одной из крупнейших сделок текущего летнего трансферного окна. Укрепив линию атаки, «Барселона» стремится стать главным претендентом не только на победу в Ла Лиге, но и в Лиге чемпионов. Ожидается, что универсализм аргентинского нападающего идеально впишется в игровой стиль команды.

На данный момент «Атлетико Мадрид» еще не принял окончательного решения о расставании с одной из своих главных звезд. Однако желание самого футболиста уйти и огромная сумма, которую предлагает «Барселона», могут вынудить мадридский клуб сесть за стол переговоров. Ожидается, что в ближайшие недели начнется решающая стадия этой трансферной саги.

БарселонаАтлетико МадридХулиан АльваресЛа ЛигаФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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