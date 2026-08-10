Какие испытания ждут Юргена Клоппа, возглавившего сборную Германии
Юргену Клоппу, назначенному главным тренером сборной Германии, не будут предоставлены никакие привилегии или особый подход. Ожидается, что начальный период специалиста на новом посту ограничится всего одним матчем в рамках «медового месяца». Опытный тренер, завершивший летом 2024 года почти девятилетнюю работу в «Ливерпуле» и взявший временную паузу, вступает в совершенно новый и более ответственный этап международной карьеры. Об этом Goal.com сообщает .
По информации Goal.com, болезненное поражение от Парагвая в плей-офф чемпионата мира 2026 года вынудило руководство немецкого футбола принять решительные меры. Эта неудача стала последним матчем Юлиана Нагельсманна у руля сборной, после чего Германский футбольный союз незамедлительно назначил Юргена Клоппа главным тренером, заключив с ним четырёхлетний контракт до окончания чемпионата мира 2030 года.
Новый вызов и семейные условияПримечательно, что на презентации Клопп потребовал от представителей прессы не затрагивать его семью и не вмешиваться в его личную жизнь. Тренер подчеркнул, что только при соблюдении этого условия он будет полностью выполнять условия заключённого контракта и выдерживать давление. Однако это заявление вызвало неоднозначную реакцию в немецком футбольном сообществе.
Бывший полузащитник сборной Германии Дитмар Хаманн в интервью GOAL открыто заявил, что к Клоппу не будет никакого снисхождения. По его мнению, непонятно, зачем тренер втянул свою семью в этот вопрос, поскольку специалистов и болельщиков интересуют исключительно результаты.
Результаты имеют решающее значение«Он говорил о своей семье. Я не понял, зачем он поднял эту тему, ведь никого не интересует его семья», — заявил Хаманн. По словам бывшего футболиста, Клоппа, как и любого другого тренера, будут оценивать только по показанным результатам, а его ждёт лишь короткий льготный период продолжительностью в один матч.
Если игра и показатели сборной не будут соответствовать требованиям, Юрген Клопп, как и другие его коллеги, окажется под критикой и будет вынужден достойно реагировать на сложившуюся ситуацию. После успешных периодов в дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуле» этот новый международный вызов наверняка потребует от опытного тренера совершенно иного подхода и терпения.
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