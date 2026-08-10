Стало известно, кто возглавит «Пакстакор» в Элитной Лиге чемпионов АФК: подробности

·128·Спорт
Стало известно, кто возглавит «Пакстакор» в Элитной Лиге чемпионов АФК: подробности

Ташкентский клуб «Пакстакор» прояснил важную организационную ситуацию перед участием в турнире Элитной Лиги чемпионов Азии (ОФК Элите Champions League). В соответствии с требованиями ОФК Эмилиан Карас зарегистрирован в качестве официального главного тренера команды в континентальном турнире.

Об этом пресс-служба столичного клуба распространила официальную информацию.

Лицензия и требование ОФК: в чём главная причина изменений?

Требования к тренерской лицензии, установленные Азиатской футбольной конфедерацией (ОФК) для самого престижного клубного турнира, считаются весьма строгими. Поэтому «Пакстакор» был вынужден заявить в качестве главного тренера специалиста, обладающего необходимой тренерской категорией для участия в этом турнире.

В заявлении клуба отмечается следующее:

«В связи с требованиями ОФК, предъявляемыми к клубным турнирам, в Элитной Лиге чемпионов Азии на официальных мероприятиях в качестве главного тренера будет участвовать Эмилиан Карас, обладающий необходимой лицензией.

Он будет выступать в качестве главного тренера «Пакстакор» в заявке на матч, на пресс-конференциях, а также на других официальных мероприятиях — как дистанционных, так и непосредственных», — говорится в сообщении клуба.

Важный старт на международной арене

Эмилиан Карас считается одним из специалистов, накопивших богатый опыт на международной арене за время своей карьеры. Это назначение и принятое решение позволяют «Пакстакор», полностью соблюдая требования регламента ОФК, сосредоточиться непосредственно на матчах с сильнейшими клубами континента.

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ПахтакорЭмилиан КарасАзиатская конфедерация футболаТашкент
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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