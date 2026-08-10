Напряжённость в итальянском футболе: конфликт между Малаго и Мальдини

Глава Итальянской федерации футбола (ФИГК) Джованни Малаго провёл воскресенье в крайне тяжёлой и напряжённой обстановке. Как сообщает Корриере делла Сера, руководитель организации одновременно столкнулся с резким интервью Паоло Мальдини и новым скандалом, возникшим из-за кадровых назначений вокруг национальной сборной. Об этом Goal.com сообщает .

Уже в начале выходных Малаго прочитал интервью легенды итальянского футбола Паоло Мальдини, опубликованное в Корриере делла Сера. Некоторые фразы из этой беседы вызвали у главы федерации глубокое сожаление и огорчение.

Претензии Мальдини и неожиданное заявление

В интервью Паоло Мальдини выступил с серьёзной критикой Джованни Малаго, заявив: «Малаго не выполнил договорённость». Эти слова сильно удивили главу федерации, поскольку ранее он заявил Ла Gazzetta делло Sport о намерении лично встретиться с Мальдини после отпуска.

Как пишет издание, после заявления Мальдини возможный диалог между сторонами может вообще не состояться. Похоже, это интервью ещё больше укрепило Малаго в уверенности, что его решение держаться подальше от людей, не склонных к диалогу, было правильным.

Скандал вокруг назначения Дианы Бьянкеди

Второй главной проблемой дня стало назначение Дианы Бьянкеди главой делегации сборной Италии. По данным Корриере делла Сера, президенту КОНИ Буонфильо позвонили только в субботу вечером, в 21:00, а сама Бьянкеди узнала о назначении рано утром в воскресенье, уже после официального объявления.

Выяснилось, что Малаго принял это решение единолично и даже не консультировался с Манчини и Клаудио Раньери. Несмотря на то что этот неожиданный шаг потряс все структуры федерации, глава ФИГК по-прежнему твёрдо убеждён, что проблем нет.