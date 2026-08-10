Супертрансфер от «Пакстакор»: защитник сборной Ирана в Ташкенте!

·103·Спорт
Супертрансфер от «Пакстакор»: защитник сборной Ирана в Ташкенте!

Ташкентский клуб «Пакстакор» оформил очередную крупную и громкую сделку на трансферном рынке. Опытный защитник сборной Ирана Муртазо Пуралиганджи официально стал игроком «львов».

Об этом официально сообщила пресс-служба столичного клуба.

Детали контракта и богатая карьера

34-летний опытный центральный защитник присоединился к «Пакстакор» из клуба «Персеполис» в статусе свободного агента. Между футболистом и клубом подписан контракт до конца года.

За свою карьеру Пуралиганджи выступал в ряде известных клубов Азии и Европы:

  • Иран: «Нафт», «Персеполис»

  • Катар: «Ас-Садд», «Ал-Араби»

  • Китай: «Тианджин Джинмен Тигер», «Шенжен»

  • Бельгия: «Эупен»

Всего на клубном уровне он провёл около 300 официальных матчей, накопив богатый опыт.

Успехи в сборной и опыт участия в ЧМ

Муртазо Пуралиганджи также считается одной из важных фигур в сборной Ирана. В составе национальной команды он провёл 54 матча и забил 3 гола.

Особенно примечательно, что опытный защитник полностью отыграл на поле в качестве игрока основного состава сборной Ирана на финальных этапах чемпионатов мира 2018 (Россия) и 2022 (Катар).

«Мы верим, что Пуралиганджи благодаря своему богатому опыту и надёжной игре окажет большую помощь нашей команде. Добро пожаловать в «Пакстакор», Муртазо!», — говорится в сообщении клуба.

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ПахтакорМортеза ПуралиганжиИранПерсеполисТашкент
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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