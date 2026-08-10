Майкл Оуэн исключил тандем Мбаппе и Холанда в Реале

Мадридский «Реал» всегда был известен стремлением приглашать в свои ряды мировых звёзд, однако, по мнению бывшего нападающего команды Майкла Оуэна, выступление Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда в одном клубе практически невозможно. В интервью GOAL бывший футболист отметил, что в будущем «Королевскому клубу» вновь придётся выбирать только одного из двух суперфорвардов. Это показывает, что у масштабных проектов, постоянно обсуждаемых на трансферном рынке, есть определённые ограничения. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Французский нападающий Килиан Мбаппе присоединился к мадридской команде летом 2024 года в качестве свободного агента после ухода из парижского клуба. Благодаря его трансферу команда рассчитывала завоевать такие престижные трофеи, как Кубок Лиги чемпионов и «Золотой мяч». К настоящему моменту Мбаппе провёл за клуб 103 матча и забил 86 голов, однако пока не выиграл с командой крупных трофеев.

Шаги по усилению состава

Руководство «Реала» работает над дальнейшим усилением линии атаки и устранением имеющихся проблем. В частности, подписание Винисиусом Жуниором нового контракта с клубом стало важной новостью для болельщиков команды. Кроме того, приобретение на трансферном рынке перспективного молодого футболиста Яна Диоманде за 140 миллионов евро и другие изменения свидетельствуют о грандиозных планах мадридского клуба на будущее.

В то же время не прекращаются и предположения о будущем Эрлинга Холанда, выступающего за представителя Премьер-лиги «Манчестер Сити». Несмотря на то что норвежский бомбардир подписал с английским клубом долгосрочный 10-летний контракт, рассчитанный до 2034 года, некоторые высказывания его отца не исключили возможный переход в Ла Лигу. За время выступлений в английском клубе Холанд забил 162 гола.

Обладатель «Золотого мяча» Майкл Оуэн в комментарии для GOAL, подготовленном в сотрудничестве с Скинрадар.гг, высказался об интересе мадридского клуба к Эрлингу Холанду. По его словам, если в составе уже есть Килиан Мбаппе, он не верит, что руководство клуба потратит ещё столько же средств на другого дорогостоящего игрока. Учитывая, что сейчас Мбаппе действует в центре, а Винисиус-младший занимает левый фланг, найти место для ещё одного Галактико будет непросто.