Рома работает над трансфером Габриэла Мартинелли

Итальянская «Рома» проявляет интерес к нападающему лондонского «Арсенала» Габриэлу Мартинелли, стремясь усилить атакующую линию в последние дни летнего трансферного окна. По данным GOAL.ком, римляне активно ищут нового флангового игрока, способного выполнять тактические требования главного тренера Джан Пьеро Гасперини. Об этом сообщает Goal.com

Опытный специалист Гасперини требует подписать правоногого нападающего, соответствующего его игровому стилю и способного действовать с высокой интенсивностью, особенно на левом фланге, в следующем сезоне. В течение трансферного окна «джаллоросси» связывали с рядом известных футболистов, включая Мейсона Гринвуда, Антонио Нусу и Алехандро Гарначо. Однако после того, как переговоры не принесли ожидаемого результата, руководство клуба обратило внимание на другие варианты.

Неопределённое будущее Мартинелли в «Арсенале»

По информации Корриере делло Sport, спортивный директор «Ромы» Тони Д’Амико рассматривает бразильского футболиста Габриэла Мартинелли в качестве основного альтернативного варианта. Будущее 25-летнего игрока в лондонском клубе пока остаётся под вопросом. Его действующий контракт с «канонирами» приближается к завершению, а стороны ещё не достигли соглашения по новому договору, что повышает вероятность трансфера.

Кроме того, приход в команду Христоса Цолиса снизил шансы Мартинелли на попадание в основной состав под руководством Микеля Артеты. В результате футболист может превратиться для «Арсенала» во второстепенный вариант. Д’Амико пытается воспользоваться этой ситуацией и изучает возможности трансфера игрока.

Финансовые препятствия и альтернативные варианты

Для осуществления трансфера существует несколько серьёзных финансовых препятствий. По данным СМИ, « Арсенал » не намерен отпускать футболиста по низкой цене. Лондонский клуб может потребовать за бразильского вингера от 40 до 45 миллионов евро. Кроме того, личная зарплата игрока также может оказаться слишком высокой для финансовых возможностей «Ромы».

По этой причине римляне одновременно работают и над другими вариантами. Главной альтернативой считается звезда «Порту» Родриго Мора. Сообщается, что итальянский клуб готов напрямую приобрести молодого португальского таланта как более доступный и перспективный вариант.