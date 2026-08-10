Рынок автономных камер видеонаблюдения в Китае превысил половину рынка

На рынке потребительских камер видеонаблюдения в Китае впервые произошёл исторический перелом. Согласно данным Рунто Течнологй по итогам первой половины 2026 года, продажи устройств видеонаблюдения, которым не нужны Wi-Fi-сети и постоянное электропитание, заняли более половины всего рынка страны. Этот показатель свидетельствует о резком росте спроса на автономные устройства в технологической отрасли. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

Как выяснилось, несмотря на снижение общих продаж камер в стране на 8,9%, сегмент уличных 4Г-устройств продолжил расти. На традиционных площадках электронной коммерции доля таких камер достигла 50,1%, впервые превысив половину рынка. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял всего 35,7%.

Главное преимущество камер этого типа — полная независимость от домашнего интернета и проводных сетей. Благодаря встроенной СИМ-карте такие устройства можно без проблем устанавливать в удалённых местах, где не проложены кабели, включая дачные участки, строительные площадки, сады, зоны возле бассейнов и магазины за пределами города.

Автономные источники питания и удобная установка

Дополнительным фактором популярности устройств стало появление версий, оснащённых солнечными панелями. Камеры с солнечными панелями не требуют подключения к постоянной электросети. По расчётам производителей, установка такой камеры на столб занимает немногим более десяти минут и избавляет от необходимости прокладывать лишние кабели.

Столь стремительное развитие рынка объясняется активными инвестициями местных брендов в это направление. В частности, как сообщает иксбт.ком, в марте Xiaomi представила свою первую уличную 4Г-камеру, а Хиквисион также расширила линейку устройств этого типа.

Искусственный интеллект и новые возможности

Сегодня производители конкурируют не только в области качества изображения, но и по функциональным возможностям устройств. В камеры среднего ценового сегмента внедряются системы распознавания людей на базе искусственного интеллекта, улучшенные режимы ночного видения и функции панорамной съёмки с использованием нескольких камер.

По мнению экспертов, такие технологические решения предоставляют потребителям совершенно новый уровень удобства при обеспечении безопасности. Ожидается, что высокий спрос на камеры видеонаблюдения, способные непрерывно работать в местах без сети и электричества, в ближайшем будущем будет способствовать распространению этого тренда и на рынках других стран.