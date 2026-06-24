Криштиану Роналду резко ответил на вопрос о Лионеле Месси после исторического достижения

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду установил исторический рекорд в матче против Узбекистана в рамках чемпионата Джексон. 41-летний нападающий оформил дубль, внеся огромный вклад в победу своей команды со счетом 5:0. Однако в послематчевом интервью он неожиданно и несколько раздраженно отреагировал на вопрос о своем извечном сопернике Лионеле Месси. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

После ничьей с ДР Конго в открывающем матче турнира Роналду, оказавшийся под шквалом критики, вновь доказал свое мастерство. В матче, прошедшем в городе Хьюстон, он стал первым футболистом в истории, забившим голы на шести разных чемпионатах мира. Несмотря на это, в общении с журналистами он не скрыл недовольства тем, что давление на него и сравнения с Лионелем Месси все еще продолжаются.

В водовороте критики и рекордов

Криштиану Роналду рассказал о том, как критика последних недель повлияла на него и команду. По сообщению Goal.com, футболист отметил, что общественное мнение порой бывает чрезмерно жестоким. «Это была очень тяжелая неделя, особенно усилилась критика в мой адрес и в адрес тренера Роберто Мартинеса. Я работаю в этом спорте уже 23 года. Когда дела идут хорошо, всё отлично, но стоит один раз оступиться, как начинают говорить: "Роналду состарился, ему пора на пенсию". Сегодня мы достойно ответили на поле», — заявил 41-летний звезда.

В игре с Узбекистаном Роналду эффективно реализовал передачи Жоау Канселу и Бруну Фернандеша, доведя свое количество голов на чемпионатах мира до 10. Этим результатом он побил рекорд легендарного Эузебио, став лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии. Кроме того, он вошел в историю как самый возрастной футболист, оформивший дубль в матче чемпионата Джексон в возрасте 41 года и 138 дней.

Конец сравнениям с Месси

Когда в ходе интервью спросили о результатах Лионеля Месси, который начал турнир с 5 голов, Роналду неожиданно ответил резко. Он открыто заявил, что не следит за достижениями соперника и это его не интересует. «Меня совершенно не волнуют результаты других. Килиан Мбаппе тоже забивал, например. Для меня главное — единство нашей команды», — ответил он.

Позже, когда журналисты снова попытались сравнить его с Лионелем Месси, Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом, нападающий кратко закончил беседу фразой «Следующий вопрос». Футболист несколько раз подчеркнул, что общие успехи сборной Португалии стоят на первом месте, а не личная статистика.

Крупная победа над сборной Узбекистана улучшила положение Португалии в группе. По словам Роналду, негативные отзывы извне контролировать невозможно, но результат на поле должен поставить точку во всех вопросах. В следующих матчах команда постарается продемонстрировать такую же уверенную игру.