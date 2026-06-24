Томас Тухель о слабой игре Гарри Кейна: Месси и Мбаппе находятся в таком же положении

·28·Спорт
Томас Тухель о слабой игре Гарри Кейна: Месси и Мбаппе находятся в таком же положении

Новый главный тренер сборной Англии Томас Тухель встал на защиту капитана команды Гарри Кейна после безрезультатной ничьей с Ганой в рамках чемпионата мира. В матче, прошедшем в Фоксборо, англичане имели огромное преимущество по владению мячом (80%), но так и не смогли взломать оборону соперника. В этой встрече Кейн продемонстрировал один из худших показателей в своей карьере. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Согласно статистике Opta, нападающий «Баварии» за 90 минут игры с Ганой коснулся мяча всего 19 раз. Это самый низкий показатель для Гарри Кейна в матчах крупных турниров, где он провел полную дистанцию. Несмотря на это, Томас Тухель на пресс-конференции подчеркнул, что полностью доверяет форварду и зависимость от него является естественной ситуацией.

Зависимость от звезд и тактические сложности

«Разве сборная Аргентины не слишком зависит от услуг Лионеля Месси, а Франция — от Килиана Мбаппе? Это просто часть футбола. Они игроки мирового уровня и обычно выполняют свои задачи. Мы полагаемся на Гарри, потому что он любит ответственность и берет ее на себя», — цитирует слова Тухеля издание иксбт.ком.

По объяснению тренера, плотная оборона сборной Ганы, выстроенная Карлосом Кейрошем, не оставила Кейну свободного пространства. Тухель отметил, что из-за тесноты в центре поля и стиля защиты соперника в духе «автобуса» нападающий редко касался мяча. В конце игры у Кейна был один удобный шанс забить гол, но он пробил выше ворот.

Почему не выпустили запасных нападающих?

Когда сборная Англии испытывала трудности с забиванием голов, среди болельщиков и экспертов появились мнения о необходимости заменить Кейна на «свежую кровь» — Ивана Тони или Олли Уоткинса. Однако немецкий специалист категорически отверг это предложение. Тухель заявил, что даже при счете 0:0 убирать главного бомбардира с поля было бы нелогично.

«Игра «застряла», счет 0:0, и заменить Гарри Кейна? Нет, это невозможно», — коротко ответил тренер. Хотя Букайо Сака и Маркус Рэшфорд вышли на замену, чистые нападающие были вынуждены остаться на скамейке до конца матча.

Следующим соперником сборной Англии станет Панама. Томас Тухель сообщил, что пока не знает точно, будет ли в этом матче ротация состава. Пока критика вокруг капитана команды продолжается, но позиция тренера остается неизменной: Кейн является бессменным лидером и главным оружием команды.

АнглияТомас ТухельГарри КейнЧемпионат мираФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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