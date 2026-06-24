Златан Ибрагимович высмеял заявление Криштиану Роналду на чемпионате мира

Дистанционный конфликт между двумя легендами футбольного мира вышел на новый уровень. Гордость шведского футбола Златан Ибрагимович резко высказался о поведении и заявлении нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в рамках ЧМ-2026. Развитие событий обострилось после разгромной победы Португалии над Узбекистаном. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В матче группы «К» чемпионата мира между Португалией и Узбекистаном 41-летний Криштиану Роналду оформил дубль, внеся огромный вклад в победу своей команды со счетом 5:0. После игры Роналду предстал перед телекамерами и громко воскликнул: «Я вернулся!». Это стало своеобразным ответом нападающего, который подвергся критике после ничьей с ДР Конго в первом туре турнира.

Однако Златан Ибрагимович, работающий экспертом в студии Фокс Спортс, встретил этот поступок Роналду с иронией. По мнению Ибрагимовича, футболисту такого уровня не стоило превращать обычный забитый гол в громкий скандал. Согласно Goal.com, бывший шведский нападающий считает слова Роналду о «возвращении» бессмысленными.

Резкая реакция Ибрагимовича

«Это была игра, в которой нужно было просто забивать голы. Это был матч, где Португалия должна была много забивать. Что касается его слов, я думал, что он никуда и не уходил. Не понимаю, почему он говорит „я вернулся“», — отметил Ибрагимович с присущим ему сарказмом.

В матче с Узбекистаном Роналду открыл счет на 6-й минуте после передачи Жоау Канселу, а на 39-й минуте реализовал пас Бруно Фернандеша. Благодаря этим голам он стал единственным футболистом в истории чемпионатов мира, забивавшим на шести разных турнирах. В этом отношении он обошел своего главного соперника Лионеля Месси, так как аргентинская звезда не смогла забить на турнире 2010 года.

Кроме того, забив гол в возрасте 41 года, Роналду стал вторым старейшим автором гола в истории ЧМ. Абсолютный рекорд принадлежит камерунцу Роже Милле, который забил в возрасте 42 лет в 1994 году. Хотя Роналду забивал на шести турнирах, по общему количеству голов он все еще уступает Месси — у аргентинца 18 мячей, у португальца — 10.

После игры журналисты спросили Роналду о вероятности встречи с Лионелем Месси и Аргентиной на стадии плей-офф. «Не знаю, что ответить на это, но это было бы потрясающим событием. Сейчас самым важным была сегодняшняя победа, и мы ее добились», — сказал Роналду в интервью.

На данный момент сборная Португалии практически обеспечила себе выход в плей-офф. Для сборной Узбекистана это поражение осложнило шансы на выход из группы, однако исторический результат Роналду и реакция Ибрагимовича остаются в центре внимания мировой спортивной прессы.