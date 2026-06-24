Златан Ибрагимович высмеял заявление Криштиану Роналду на чемпионате мира

·94·Спорт
Златан Ибрагимович высмеял заявление Криштиану Роналду на чемпионате мира

Дистанционный конфликт между двумя легендами футбольного мира вышел на новый уровень. Гордость шведского футбола Златан Ибрагимович резко высказался о поведении и заявлении нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в рамках ЧМ-2026. Развитие событий обострилось после разгромной победы Португалии над Узбекистаном. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В матче группы «К» чемпионата мира между Португалией и Узбекистаном 41-летний Криштиану Роналду оформил дубль, внеся огромный вклад в победу своей команды со счетом 5:0. После игры Роналду предстал перед телекамерами и громко воскликнул: «Я вернулся!». Это стало своеобразным ответом нападающего, который подвергся критике после ничьей с ДР Конго в первом туре турнира.

Однако Златан Ибрагимович, работающий экспертом в студии Фокс Спортс, встретил этот поступок Роналду с иронией. По мнению Ибрагимовича, футболисту такого уровня не стоило превращать обычный забитый гол в громкий скандал. Согласно Goal.com, бывший шведский нападающий считает слова Роналду о «возвращении» бессмысленными.

Резкая реакция Ибрагимовича

«Это была игра, в которой нужно было просто забивать голы. Это был матч, где Португалия должна была много забивать. Что касается его слов, я думал, что он никуда и не уходил. Не понимаю, почему он говорит „я вернулся“», — отметил Ибрагимович с присущим ему сарказмом.

В матче с Узбекистаном Роналду открыл счет на 6-й минуте после передачи Жоау Канселу, а на 39-й минуте реализовал пас Бруно Фернандеша. Благодаря этим голам он стал единственным футболистом в истории чемпионатов мира, забивавшим на шести разных турнирах. В этом отношении он обошел своего главного соперника Лионеля Месси, так как аргентинская звезда не смогла забить на турнире 2010 года.

Кроме того, забив гол в возрасте 41 года, Роналду стал вторым старейшим автором гола в истории ЧМ. Абсолютный рекорд принадлежит камерунцу Роже Милле, который забил в возрасте 42 лет в 1994 году. Хотя Роналду забивал на шести турнирах, по общему количеству голов он все еще уступает Месси — у аргентинца 18 мячей, у португальца — 10.

После игры журналисты спросили Роналду о вероятности встречи с Лионелем Месси и Аргентиной на стадии плей-офф. «Не знаю, что ответить на это, но это было бы потрясающим событием. Сейчас самым важным была сегодняшняя победа, и мы ее добились», — сказал Роналду в интервью.

На данный момент сборная Португалии практически обеспечила себе выход в плей-офф. Для сборной Узбекистана это поражение осложнило шансы на выход из группы, однако исторический результат Роналду и реакция Ибрагимовича остаются в центре внимания мировой спортивной прессы.

Криштиану РоналдуЗлатан ИбрагимовичЧемпионат мираПортугалияУзбекистан
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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